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فن

في عيد ميلادها الـ47 .. 3 رجال في حياة رانيا يوسف

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تحتفل الفنانة رانيا يوسف اليوم، بعيد ميلادها الـ47 حيث إنها من مواليد 1 ديسمبر 1973، وتثير الفنانة الجدل دائما، بسبب إطلالاتها الجريئة التي تظهر بها سواء في جلسات التصوير أو بالمناسبات المختلفةـ ووجهت لها الكثير من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب إطلالاتها الأخيرة فى مهرجان الجونة السينمائى. 

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز المحطات الزوجية في حياة الفنانة رانيا يوسف .. 

المنتج محمد مختار 

يعتبر المنتج محمد مختار اول ازواج رانيا يوسف حيث ارتبطت في بداية حياتها الفنية به رغم فارق السن الكبير بينهما وتعرضت لموجة من الانتقادات بأنها تزوجته لمصلحتها واستمر زواجهما حوال 12 عاما وانجبت ابنتيها نانسي وياسمين

 وفي عام 2011 فاجأت رانيا الجميع بخبر طلاقها من مختار واعلنت عن اسباب طلاقهما بوصفه "بخيل" ولا ينفق على بناته ودخلت معه ساحات القضاء للحصول على نفقة.

رجل الأعمال كريم الشبراوى 

تزوجت رانيا يوسف بعد ذلك من رجل الاعمال كريم الشبراوي ولم يدم زواجهما سوى 4 اشهر فقط حيث جلبت لها الكثير من المشكلات والقضايا ما دفعها للاعتراف بأنها نادمة على الزواج منه بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

اتهمته  بالنصب عليها وعلى بناتها وانه هو من وضع لها المخدرات والاسلحة في سيارتها اثناء القاء القبض عليها في 2012، مؤكدة انه كان يسعى لتدميرها.

رجل الأعمال طارق عزب 

وتزوجت للمرة الثالثة والأخيرة من رجل الاعمال طارق عزب الذي  تحدثت كثيرا عن سعادتها معه واهتمامه ببناتها وحبه لهما.

ولم يكتب لهذه الزيجة أيضا الاستمرار وانفصلت عنه بعد زواج دام 6 سنوات واعربت رانيا يوسف عن اعتزازها بصداقة رجل الأعمال طارق عزب بعد انفصالهما .

وحصلت "رانيا" على ليسانس آداب - قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، ثم عملت بعد ذلك كعارضة أزياء، كما ظهرت فى عدد من الإعلانات، لتشارك بعدها فى بعض الأعمال الدرامية من أبزرها مسلسل "عائلة الحاج متولي"، والذى جذب أنظار المنتجين اليها.

وكانت اخر اعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل الانسة فرح الجزء الثانى بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأه الأول العديد من المشاهدات على منصة شاهد، وأيضًا بعد إطلاقه الرسمي على التليفزيون.

ويستكمل مسلسل الآنسة فرح أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي هدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
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