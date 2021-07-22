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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن بصيبص لـ صدى البلد: تصوير "عروس بيروت 3" في هذا الموعد

كارمن بصيبص
كارمن بصيبص

كشفت لفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن موعد بدء تصويرها الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": نبدأ تصوير الجزء الثالث نهاية الشهر القادم، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وعلقت على فكرة وجود أكثر من جزء للعمل وقالت: “ما المانع مادام يحقق النجاح المطلوب، ومادامت القصة تتحمل وجود أجزاء جديدة، الى جانب ان الجمهور يحب شخصيات العمل ومتعلق بها”.

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تشارك كارمن بصيبص  في فيلم العارف الذي يعرض حاليا وهو بطولة أحمد عز ، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

فيلم العارف

ويأتي قرار عرض فيلم لـ أحمد عز “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.
تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هي مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصي تم اختراقه، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".

ومن بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا:" أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".

فيروس كورونا مصطفى خاطر كارمن بصيبص مسلسل عروس بيروت محمود حميدة محمد ممدوح

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