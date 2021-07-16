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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن بصيبص تكشف عن تأثيرات فيروس كورونا عليها |خاص

صدى البلد

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن التأثير الذي لحق بها بسبب فترة فيروس كورونا.

وقالت كارمن بصيبص في تصريحات لـ "صدى البلد": بالفعل كورونا اثرت في، كما فعلت في العالم كله، ولكن حاولت استغلال تلك الفترة، وركزت على متابعة ما فاتني بسبب انشغالي بالتصوير، وحاولت ان احول تلك الفترة لان تكون إيجابية على نفسي واعتبرتها إجازة، وأتمنى ان يزول ذلك الكابوس من العالم قريبا".

أحمد عز يتصدر.. مليون جنيه إيرادات فيلم العارف فى أول يوم

أحمد عز يتصدر تويتر بسبب دوره بفيلم العارف


تشارك كارمن بصيبص  في فيلم العارف الذي يعرض حاليا وهو بطولة أحمد عز ، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

فيلم العارف

ويأتى قرار عرض فيلم لـ أحمد عز “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.
تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".

ومن بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا:" أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".

احمد عز مصطفى خاطر محمود حميدة احمد فهمي كارمن بصيبص فيلم العارف

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