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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد عز يتصدر تويتر بسبب دوره بفيلم العارف

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_عز بعد ابهار الجمهور بدوره في فيلم العارف والذي تم عرضه بدور العرض .


 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏وسيظل ‎#أحمد_عز نمبر وان  فيلم ‎#العارف  قصة ‎#مخابراتية تستحق المشاهدة " و "‏عالمي ياعز ‎#احمد_عز".

 

قال الفنان أحمد عز، إن رسالة فيلم العارف هي ضرورة إعمال العقل وعدم تصديق ما يتم الترويج له دون تقصي الحقائق.

ونوه إلي أن فيلم العارف نتاج جهود وعمل مستمرة لمدة عامين، مضيفا أن الفيلم تأجل عرضه بسبب فيروس كورونا.

وأوضح عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن رسالة فيلم العارف تتمحور حول فكرة الحروب الحالية التي تحاول السيطرة الفكرية ومعارك للسيطرة على الدماغ.

وشدد على ضرورة تقديم الأفلام المصرية بشكل لا يقل عما تقدمه الأفلام الأجنبية، مضيفا أن فيلم العارف يعتبر أعلى ميزانية مقارنة بين الأفلام الحالية.

وأشار إلى أن فيلم العارف يقدم رسالة هي ضرورة إعمال العقل في كل ما يُقرأ، مؤكدا أن صناع الفيلم قدموا كثيرا من أجل خروج «العارف» بجودة الأفلام الأجنبية التي تقدم في الخارج.

لافتا إلى أن فيلم العارف يقدم معلومات مفيدة للمشاهدين من خلال فكرته وأحداثه، مردفا أنه لمس ردود أفعال جيدة على الفيلم بعد العرض الأول أمس الثلاثاء.

وحول حقيقة ارتباط قصة الفيلم بمسلسل هجمة مرتدة، نفى عز أي ارتباط بين المسلسل والفيلم، مؤكدا أن الفيلم تم تصويره قبل المسلسل بعام واحد لكن المسلسل والفيلم يتشابكان في الفكرة الوطنية.

الإعلامي أحمد موسى فيروس كورونا الفنان احمد عز مسلسل هجمة مرتدة

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