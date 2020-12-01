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أخبار العالم

بابا الفاتيكان يقبل يد رجل دين.. من هو؟

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ظهر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، وهو يقبل يد البابا السابق، بنديكتوس السادس عشر، عقب انتهاء مراسم تنصيب كاردينال في الفاتيكان. 

وقدم البابا فرانسيس والكاردينالات الجدد التحية إلى البابا بنديكتوس السادس عشر، عقب زيارته في الدير الموجود بحدائق الفاتيكان. 

وجاء ذلك بعد أن رفع البابا فرانسيس 13 كاردينالا جديدا إلى أعلى رتبة في التسلسل الهرمي الكاثوليكي، حيث حذرهم على الفور من استخدام ألقابهم لتحقيق مكاسب شخصية فاسدة، وترأس احتفالًا تميز من البداية إلى النهاية بإجراءات وباء فيروس كورونا.

ولم يصل اثنان من الكارينال الجدد للكنيسة، من بروناي والفلبين، إلى روما بسبب قيود السفر الخاصة الحالية بسبب فيروس كورونا، على الرغم من أنهما ظهروا على شاشات عملاقة في كنيسة القديس بطرس الفارغة. 

وخلال عظته، حذر فرانسيس الكرادلة الجدد من الوقوع في الفساد أو استخدام رتبتهم الجديدة للتقدم الشخصي، قائلًا إن مجرد حصولهم على لقب جديد، لا يعني أنهم يجب أن ينحرفوا عن شعبهم.
بابا الفاتيكان يقبل يد رجل دين.. من هو؟
بابا الفاتيكان يقبل يد رجل دين.. من هو؟
بابا الفاتيكان يقبل يد رجل دين.. من هو؟
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