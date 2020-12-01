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أخبار العالم

محادثات سرية.. تركيا وإسرائيل تبحثان تحسين العلاقات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
تركيا وإسرائيل تبحثان
تركيا وإسرائيل تبحثان تحسين العلاقات
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سمر صالح
أكدت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء إجراء محادثات سرية بين تركيا وإسرائيل لتحسن العلاقات بين البلدين.

وتهدف المحادثات لتحسين العلاقة بين الطرفين وانها جاءت بمبادرة تركية.

ويجري رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية ، هاكان بيدان ، محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.

وعقد اجتماعًا واحدًا على الأقل بين البلدين  عقب فوز بايدن في الانتخابات الامريكية.

وتعيش أنقرة فترة من القلق خاصة بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خوفًا من فرض عقوبات على تركيا.

وبادرت الحكومة التركية الى جولة المحادثات مع إسرائيل بهدف تحسين ورفع مستوى العلاقات ، بعد طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة في مايو 2018 وذلك لأن تركيا على قناعة من أن العلاقات الجيدة مع إسرائيل ستمنحهم نقاطًا بين ادارة الرئيس الجديد بايدن.

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
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