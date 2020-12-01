اليابان تحث كوريا الجنوبية على إنهاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب بعد قرار منظمة التجارة العالمية

حثت اليابان، اليوم الثلاثاء، كوريا الجنوبية على إلغاء تعريفة مكافحة الإغراق على الفور والمفروضة على قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ يابانية الصنع وذلك بعد أن دعمت لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية موقف طوكيو حيال هذا الأمر وقالت إن تمديد قرار الحماية ينتهك قواعد المنظمة العالمية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو "نحث كوريا الجنوبية بشدة على إلغاء التعريفة التي تنتهك اتفاقية مكافحة الإغراق".

وفي تقرير صدر أمس، قالت اللجنة الأممية إن أسعار القضبان المصنوعة في اليابان أعلى من تلك التي تصنعها الشركات الكورية الجنوبية، متماشية مع الادعاء الياباني بأن المنتجات التي تقوم سول باستيرادها لا تسبب أي ضرر للصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن هناك "كمية كبيرة" من المنتجات الصينية موجودة بالفعل في السوق "بسعر منخفض"، ودعا التقرير كوريا الجنوبية إلى اتخاذ تدابير علاجية بناء على القرار.

وقد يؤدي حكم اللجنة إلى زيادة التوترات بين اليابان وكوريا الجنوبية، ما يؤدي إلى تفاقم العلاقة التي شهدت خلافات بين الجارين حول تعويضات العمل القسري في زمن الحرب وفرض طوكيو ضوابط أكثر صرامة على الصادرات.

وبدأت كوريا الجنوبية في فرض رسوم جمركية بنسبة 39ر15 في المئة على قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ اليابانية يوليو 2004 وقررت تمديد الإجراء للمرة الثالثة في يونيو 2017، مما دفع طوكيو إلى تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في يونيو 2018 والتي بدورها أسست اللجنة منذ أربعة أشهر بعد فشل المشاورات الثنائية.