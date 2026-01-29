قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نجاح 12 عملية ترقيع وزرع قرنية بمركز العيون بكفر الشيخ | صور

جراحات متقدمة بمركز وطب وجراحة العيون بكفر الشيخ
جراحات متقدمة بمركز وطب وجراحة العيون بكفر الشيخ
محمود زيدان

شهد مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، إجراء 12 عملية ترقيع وزرع قرنية بنجاح داخل المركز وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة دولياً. 

جاء ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة ولاء محسن، مدير مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ.

وتمكنت الفرق الطبية بالمركز من إجراء عمليات لـ 6 حالات زرع قرنية كلي، من بينها حالتان لعلاج عتامة بالقرنية، وحالة إعادة زرع قرنية بعد رفض القرنية المزروعة منذ عدة سنوات، وحالة عتامة شديدة بالقرنية لشاب كانت سبباً في فقدانه البصر، وتم إجراء زرع قرنية كلي.

كما أجريت عملية لحالة مريض مسن فقد عينه اليسرى ويعاني من عتامة بالعين اليمنى مع وجود مياه بيضاء، وتم زرع قرنية مع إزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وحالة تعاني من مياه بيضاء وعتامة بالقرنية وتم زرع قرنية وإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة.

وشملت الجراحات 4 حالات ترقيع جزئي أمامي (DALK): شاب وفتاة يعانيان من ضعف شديد في الإبصار نتيجة القرنية المخروطية، ومريض يعاني من عتامة بالجزء الأمامي من القرنية، ومريضة 20 عاماً تعاني من ضعف شديد في الإبصار نتيجة القرنية المخروطية وأجريت عملية زراعة جزئية للجزء الأمامي من القرنية.

كما شملت حالتي ترقيع جزئي خلفي (DMEK): سيدة تعاني من ارتشاح شديد بالقرنية أدى إلى ضعف شديد في الإبصار، حيث كانت لا ترى سوى خيال اليد، والأخرى تعاني من ارتشاح شديد بالقرنية وتم استبدال البطانة الداخلية للقرنية (ترقيع جزئي).

جراحات متقدمة بمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ 
