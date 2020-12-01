ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أتلتيكو مدريد يسعى للثأر من بايرن ميونخ في مواجهة نارية بـ دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
بايرن ميونخ ضد أتلتيكو
بايرن ميونخ ضد أتلتيكو مدريد
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم بأعصاب هادئة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16، كمتصدر للمجموعة الأولى.

ولم يفقد فريق بايرن ميونخ أي نقطة في دور المجموعات، حيث خاض 4 مباريات فاز بهما جميعا.

في المقابل يسعى فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، للثأر من العملاق البافاري بإلحاق الهزيمة الأولى له في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كان فريق أتلتيكو مدريد سقط أمام بايرن ميونخ برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، حيث سجل أهداف البافاري كلا من كينجسلي كومان " هدفين" وليون جروتسكا  وتوليسو.

وفي حال حقق أتلتيكو مدريد الفوز على بايرن ميونخ في مباراة الليلة سيضمن الروخي بلانكوس التأهل إلى الدور المقبل، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بشكل رسمي، قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات.

ويفقد فريق أتلتيكو مدريد لخدمات مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرا.

وستتقام مباراة الليلة بين أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ بدون حضور الجماهير،خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويحل أتلتيكو مدريد ثانيا بـ 5 نقاط، ولوكوموتيف موسكو الروسي ثالثا بـ 3 نقاط، وريد بولسالزبورج النمساوي جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لوكوموتيف الروسي مع ريد بول سالزبورج النسماوي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب دونياس أرينا.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ هو حامل النسخة الماضية، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يشارك بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية التي ستقام قطر خلال شهر فبراير، رفقى الأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، وممثل الدولة المضيفة الدحيل القطري، على أن ينضم للمتأهلين بعد تحديده كلا من بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، وبطل آسيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صدام مبكر.. تشكيل فريقي بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد للمواجهة النارية في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يتقدم على أتلتيكو بهدفين في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يقسو على أتلتيكو مدريد برباعية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

دوري أبطال أوروبا | بايرن يواصل جلد الإسبان.. سقوط مفاجئ لـ الريال.. وشياطين مانشستر تلدغ سان جيرمان

بايرن ميونخ في ضيافة لوكوموتيف موسكو الروسي بـ دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يسعى لمداواة جراحه أمام سالزبورج النمساوي

ترشيحاتنا

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد أزمته الأخيرة مع كلوب؟

شاهد| ظهور فتاة الزي الفرعوني سلمى الشيمي بالعباءة السوداء قبل دخولها منطقة سقارة

سعر الذهب اليوم 1-12-2020

كيف أتخلص من المال الحرام عند التوبة ؟.. مستشار المفتي يوضح

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق بالجمهورية اليوم.. والطقس شديد البرودة ليلا

رسميًا.. السعودية تسمح لـ إسرائيل باستخدام مجالها الجوي في الطيران لـ الإمارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة مؤثرة.. طبيب يعانق مصابًا بـ كورونا بعد دخوله في نوبة بكاء.. شاهد

في عيد ميلادها الـ47.. 10 صور آثارت الجدل ضد رانيا يوسف

بالسعر والمواصفات .. الوحش الياباني تويوتا فورتشنر 2021