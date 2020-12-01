ليلة الرعب فى السيفا.. 6 ضحايا فى دقائق هيستيرية وعشوائية| تفاصيل

عاش اهالى قرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية الليلة الماضية فى حالة من الرعب والخوف بين الجميع بعد احداث مقتل شخصين واصابة 4 اخرين على يد مريض نفسيا وهو ما أعاد للأذهان مشاهد الدم وانتشار رائحة الموت مرة أخرى داخل قرى المحافظة.















وقال الشهود ان المتهم خريجى احدى الكليات وفوجئوا بتصرفاته فجاة حيث كان يعانى من مرض نفسى ويتم علاجه منذ فترة بعد إصابته بحالة نفسية.



من ناحية اخرى خيم الحزن والأسى داخل القرية عقب الأحداث حيث أُغلقت عدد من المحال التجارية صباح اليوم خاصة فى المنطقة التى شهدت الاحداث الدامية فبما التزم الأهالي منازلهم بعد ان اكتست الوجوه بالحزن والالم حزنا على ضحايا الحادث وبات الحديث الأهم الذى يدور بين الجميع هو المذبحة وظروفها وملابساتها خاصة عنصر المفاجأة فيها.



ياتى ذلك فيما قامت قوات الأمن بالقليوبية بتعيين خدمات امنية بمختلف الطرق بالقرية لضمان استقرار الحالة الامنية بها خاصة مع الاستعدادات لتشييع جثمان المتوفيين.



فى سياق متصل عاين فريق من النيابة العامة المذبحة التى شهدتها قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية والذى راح ضحيتها مصرع شخصين وإصابة 4 أشخاص على يد مريض نفسى من أبناء القرية.



وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثث وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة والتصريح بالدفن كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والاستعلام عن حالة المتهم والمصابين لسؤالهم.



من ناحية اخرى كشفت التحقيقات أن المتهم خريج كلية العلوم ويعاني من مرض نفسي منذ فترة وسبق وأن شوهد يمشي في الشارع ويهذي بالكلام غير المفهوم وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة ، كما تبين ان من بين المصابين والدة المتهم وبعض اقاربه.



فيما سادت حالة من الحزن على أسرة المتوفيين واهالى القرية عقب حدوث الواقعة ، مؤكدين ان المتهم رغم انه يعانى من مرض نفسى الا انه كان فى حاله ولم يؤذى أحد من قبل.



وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى، يفيد بتعدي مريض نفسيا على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.



وانتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين قيام مريض نفسيا يدعى "أحمد ج" بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد 60 عاما عامل توفي فور وصوله مستشفى الجامعة وضياء السيد عبدالعظيم 22 عاما خامسة كلية طب توفي هو الآخر متأثرا بإصابته.



فيما أصيب كل من منصور على متولى القزاز وأشرف إبراهيم عطالله باصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة فى حالة خطرة كما تم نقل الاثنين الآخرين إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه وتولت النيابة التحقيق.



من جانبه اكد شهود عيان داخل القرية انهم فوجئوا فى منتصف الليلة الماضية بأحد شباب القرية يخرج مسرعا من منزله ويطعن كل من يقابله في الشارع بعد التعدى على والدته واصابتها مما اسفر عن مقتل شخصين واصابة 4 اخرين.