شمال سيناء تنظم ندوة "معًا ضد العنف والتنمر ضد المرأة"

نظمت وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام محافظة شمال سيناء، ندوة في مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات بالعريش تحت عنوان" معًا ضد العنف والتنمر ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،بحضور حنان حسن، رئيس الوحدة ومني أبو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية والشيخ محمد عزام، إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش.
وأكدت حنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة،أن الندوة تأتي في إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري والمتعارف عليها دوليًا، ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة .
أضافت حسن، أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة الي دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية، وأنه يحب علي جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعى الثقافي والاجتماعي والديني.
الي جانب تعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنيه التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.
وأشارت مني أبو المعاطي، مدير ادارة العريش التعليمية ، إلي دعم الادارة لحملة مناهضة العنف والتنمر ضد المرأة من خلال الندوات التي يتم عقدها في عدد من مدارس الادارة.
ولفتت أبو المعاطي إلي أن الوقاية من العنف والتنمر ضد المراة تتمثل في تكاتف جميع افراد المجتمع وتنفيذ برامح للتعريف به ونشر الوعي الصحي ، بجانب تمكين المراة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمراة وخلق جو اسري صحي للاطفال والعائلة ككل.
وأكد الشيخ محمد عزام، أمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، علي أن الاسلام كرم المرأة سواء كانت أم أو زوجة أو إبنة أو أخت، فالمراة لها حقوق يجب أن تؤدي، مثل الحق في التربية والتعليم واختيار شريك الحياة والذمة المالية المستقلة والحق في الميراث الذي شرعه رب العالمين..مشيرًا إلي تكريم القران الكريم لعدد من السيدات مثل أمنا حواء والسيدة هاجر ومريم واسيا وغيرها من النساء اللاتي ذكرن في القران الكريم.
واكد عزام، علي أهمية ما يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي حيث أن ما يتم نشره علي تلك الصفحات من كلمات هادفة يجب متابعته ، أمام ما يتم كتابتة للتحريض علي العنف والتنمر ضد المراة يجب عدم متابعته أو الإلتفات إليه، لأن ديننا الحنيف حث علي عدم العنف والتنمر ضد الانسان وخاصة المرأة ، لان لها مكانة خاصة في الاسلام.
وشددت هاجر صالح، عضو الوحدة علي أهميه التواصل مع الوالدين وفتح حوار معهم بخصوص ما يتعرض له الأبناء والبنات، حيث أن التربية السليمة قادرة علي خلق جيل سيكون قائدا خلال الفترة المقبلة.
و أشارت آمال منصور، عضو الوحدة، الي التعريف بمعني التنمر وطبيعته والأهداف التي من اجلها انطلقت المبادره ..مؤكده علي دعم الوحده لكافة المبادرات التي تهدف لخدمه المجتمع وخصوصا المبادرات التي تتعلق بالأمراة.
حضر الندوة كلا من هاجر صالح عضو وحده تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظه ، امال منصور عضو وحده تكافؤ الفرص بالديوان العام ، السيد شيحة مدير مدرسة اللواء هشام شاهين الثانوية بنات، بجانب طلاب مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين بالعريش.
اقرأ ايضا:
طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء
وأكدت حنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة،أن الندوة تأتي في إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري والمتعارف عليها دوليًا، ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة .
أضافت حسن، أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة الي دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية، وأنه يحب علي جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعى الثقافي والاجتماعي والديني.
الي جانب تعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنيه التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.
وأشارت مني أبو المعاطي، مدير ادارة العريش التعليمية ، إلي دعم الادارة لحملة مناهضة العنف والتنمر ضد المرأة من خلال الندوات التي يتم عقدها في عدد من مدارس الادارة.
ولفتت أبو المعاطي إلي أن الوقاية من العنف والتنمر ضد المراة تتمثل في تكاتف جميع افراد المجتمع وتنفيذ برامح للتعريف به ونشر الوعي الصحي ، بجانب تمكين المراة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمراة وخلق جو اسري صحي للاطفال والعائلة ككل.
وأكد الشيخ محمد عزام، أمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، علي أن الاسلام كرم المرأة سواء كانت أم أو زوجة أو إبنة أو أخت، فالمراة لها حقوق يجب أن تؤدي، مثل الحق في التربية والتعليم واختيار شريك الحياة والذمة المالية المستقلة والحق في الميراث الذي شرعه رب العالمين..مشيرًا إلي تكريم القران الكريم لعدد من السيدات مثل أمنا حواء والسيدة هاجر ومريم واسيا وغيرها من النساء اللاتي ذكرن في القران الكريم.
واكد عزام، علي أهمية ما يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي حيث أن ما يتم نشره علي تلك الصفحات من كلمات هادفة يجب متابعته ، أمام ما يتم كتابتة للتحريض علي العنف والتنمر ضد المراة يجب عدم متابعته أو الإلتفات إليه، لأن ديننا الحنيف حث علي عدم العنف والتنمر ضد الانسان وخاصة المرأة ، لان لها مكانة خاصة في الاسلام.
وشددت هاجر صالح، عضو الوحدة علي أهميه التواصل مع الوالدين وفتح حوار معهم بخصوص ما يتعرض له الأبناء والبنات، حيث أن التربية السليمة قادرة علي خلق جيل سيكون قائدا خلال الفترة المقبلة.
و أشارت آمال منصور، عضو الوحدة، الي التعريف بمعني التنمر وطبيعته والأهداف التي من اجلها انطلقت المبادره ..مؤكده علي دعم الوحده لكافة المبادرات التي تهدف لخدمه المجتمع وخصوصا المبادرات التي تتعلق بالأمراة.
حضر الندوة كلا من هاجر صالح عضو وحده تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظه ، امال منصور عضو وحده تكافؤ الفرص بالديوان العام ، السيد شيحة مدير مدرسة اللواء هشام شاهين الثانوية بنات، بجانب طلاب مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين بالعريش.
اقرأ ايضا:
طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء