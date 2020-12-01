حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي على 633 مواطنا في الوادي الجديد

وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية. أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تنفيذ قافلة علاجية مجانية لقرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، يومي 29و 30 نوفمبر الماضى





وأضاف محروس، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القافلة جرى تنفيذها بمقر الوحدة الصحية بقرية غرب الموهوب لخدمة سكان قرية غرب الموهوب الأم والمقيمين بها والقرى المجاورة والتوابع ، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 633 مواطنًا بتخصصات الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، الأسنان، العظام وامراض الدم، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.





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وأوضح محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية بكاف الوحدات الصحية والمستشفيات.





ولفت إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.





من جانب اخر أعلن قطاع تعليم الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الطلاب الفائزين بمسابقة أعياد الطفولة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م، على مستوى المحافظة بالتعاون مع توجيه عام التربية الموسيقية، في مجالات (أجمل لحن-أمهر عازف-أجمل صوت).





وقال الدكتور جمال حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي له، إنه بالنسبة للفائزين بالمرحلة الابتدائية أسفرت النتائج عن الطلاب الفائزين بالمرحلة الابتدائية وهم: جيسيكا هاني شنودة، أجمل صوت بالمدرسة الرسمية للغات بالخارجة، محمد وليد محمد امهر عازف بمدرسة باريس الابتدائية، وفي المرحلة الإعدادية فاز كل من: مهرة محب شنودة اجمل لحن بمدرسة السلام الجديدة بالخارجة، ياسمين أسامة السيد أجمل صوت بمدرسة ٢٥ يناير الإعدادية بالخارجة، حماد خالد حماد أمهر عازف مدرسة الشوربجي الاعدادية ببلاط.





أضاف جمال، أنه بالنسبة للمرحلة الثانوية فاز كل من على طارق على أمهر عازف مدرسة السادات الثانوية العسكرية بالخارجة، شهد زيدان حامد، أجمل صوت مدرسة الخارجة الثانوية بنات، أردينا جمال فتحي، مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة.



