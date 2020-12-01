أحمد عيد عبد الملك يعلق على هدف شيكابالا في طلائع الجيش.. شاهد

علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على هدف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في شباك طلائع الجيش بكأس مصر.





وغرد احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏ربنا يكرمك يا ابني يا شيكا".





وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، هدف التعادل في شباك طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.





وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" عبر ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك حرس الحدود.









وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من خلال ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.





وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:





حراسة المرمى : محمود جنش





خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام





خط الوسط : طارق حامد – محمد أشرف روقه - أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – محمد أوناجم





خط الهجوم : مصطفى محمد





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز واسامة فيصل وكريم بامبو وأحمد عيد ومصطفى فتحي وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحاتم محمد.













وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:





حراسة المرمى : محمد بسام





خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف





خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير





خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.





يذكر أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.



