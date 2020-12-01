ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد عيد عبد الملك يعلق على هدف شيكابالا في طلائع الجيش.. شاهد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:23 م
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
Advertisements
مصطفى كرم
علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على هدف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك  في شباك طلائع الجيش بكأس مصر. 

وغرد احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏ربنا يكرمك يا ابني يا شيكا". 

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، هدف التعادل في شباك طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.

وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" عبر ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها  في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك حرس الحدود.


وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من خلال ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش 

خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد – محمد أشرف روقه - أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – محمد أوناجم 

خط الهجوم : مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز واسامة فيصل وكريم بامبو وأحمد عيد ومصطفى فتحي وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحاتم محمد.



وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى : محمد بسام 

خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف

خط الوسط : فرانك ستيفن  – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير 

خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.

يذكر أن الزمالك  صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ملخص وأهداف المباراة المثيرة بين الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي.. فيديو

لا جديد يذكر.. بيراميدز ينهي الدوري بالمركز الثالث بعد التعادل مع المقاولون 2-2

كأس مصر: الـ VAR يحرم الزمالك من هدف.. وطلائع الجيش يهاجم بشراشة

كأس مصر.. تعادل سلبي بين الزمالك وطلائع الجيش وإصابة أوناجم في أول 30 دقيقة

كأس مصر.. أحمد سمير يضرب الزمالك بالهدف الأول

كأس مصر| شيكابالا يعيد للزمالك اتزانه أمام الطلائع بـ هدف عالمي

ترشيحاتنا

أقل من 24 ساعة.. وفاة ثاني أحد قيادات البحيرة ضحية كورونا

قرار عاجل من الرئيس الفرنسي بتطعيم الشعب بالكامل للوقاية من كورونا

بإيرادات488.1 مليون دولار| ربيع: قناة السويس سجلت عبور 1614 سفينة في نوفمبر

ملاك رحمة ومصور| اعترافات سلمى الشيمي وأورتيجا: غرضنا التسويق والشهرة

مش متسول.. تعرف على الحالة الصحية للفنان محمد عبد الحليم بعد تصدره مؤشر البحث

لحظات السجادة الحمراء.. ليلى علوي تشارك متابعيها بإطلالة من مهرجان القاهرة السينمائي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التمرين.. نصائح لبشرة مثالية خالية من حبوب الشباب

علاج ألم الرقبة بدون طبيب.. وكيف تحمي نفسك منها

تحميك من الدوخة والتعب.. 3 عناصر يجب تضمينها في وجباتك