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الزراعة: إنتاج 12 مليار بيضة سنويا ولا زيادة في أسعار اللحوم والدواجن

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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هاني حسين
 قال المهندس  مصطفى الصياد  نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن انتاج مصر من الألبان سنويا  يكفي الاستهلاك المحلي، مضيفا:"  انتاجنا وصل لـ 6 مليون طن في العام  ونستورد لبن بوردة المستخدم في تصنيع منتجات اخرى".

 وأضاف مصطفى الصياد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى  في  برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لدينا اكتفاء ذاتي من الالبان في مصر والرئيس السيسي حريص على توفير ألبان أمنة ونظيفة وصحية لكل المواطنين ".

وتابع مصطفى الصياد:"  نعمل على التحسين الوراثي في الثروة الحيوانية والاصناف البلدية متأقلمة مع الظروف المصرية ولكن انتاجها من الالبان منخفض حال مقارنتها مع الأصناف العالمية،  ونجلب سلالات مستوردة ونقوم بالتهجين مع السلالات المصرية لإنتاج سلالة جديدة توفر انتاج البان ولحم أكبر ".

وأكمل مصطفى الصياد:"  لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن يوفق الـ 97 % وأسعار الدواجن منخفضة وفي متناول الجميع وكيلو  الدواجن الحية  22 جنيه واسعار الفراج المجمدة أقل من 30 جنيه للكيلو "، مضيفا:"  انتاجنا  الداجني المحلي وفير وننتج 12 مليار بيضة في العام وذلك يكفي انتاجنا ونصدر للخارج ".

ولفت مصطفى الصياد:" لا زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والاسماك على مدار العام، ولم ترتفع على الرغم من ظروف جائحة كورونا والسعر عادل للمستهلك والمنتج ".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.

وقد أطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، و مضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.

كما عرض وزير الزراعة آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني، بما فيها المشروع القومي للبتلو، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطرى والمجازر الآلية، والتعاون القائم في هذا الصدد بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث وجه الرئيس بزيادة أعداد القوافل الطبية البيطرية على مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان في المزارع حفاظًا على قيمة الثروة الحيوانية.  

كما عرض وزير الري عددًا من مشروعات الوزارة الخاصة بتوفير مياه الري خاصةً في المناطق الصحراوية الشمالية، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بتحسين آليات الري والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لأهالي المنطقة.
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