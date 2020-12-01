«التصدي للشائعات» عنوان اللقاءات التوعوية لأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى ببني سويف

واصل أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لقاءات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة بني سويف وجامعتها لليوم الثاني على التوالي.
وشملت لقاءاتهم عدة ندوات في كليات: (الآداب- العلوم - علوم الأرض - التجارة - الحقوق).
تناولت الندوات قضايا توعوية وفكرية مهمة تشغل أذهان الشباب، كان أبرزها: ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح، وأهمية دور الشباب في بناء الأوطان، ومنهج الإسلام في التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، واستثمار فترة الشباب في الإقبال على الله وبناء الذات، وضوابط علاقة الرجل بالمرأة، وأسس اختيار شريك الحياة في ضوء القرآن والسنة، وأهمية الأخلاق في رقي المجتمعات.
كما عقدوا لقاء مجمَّعًا لطالبات معاهد بني سويف الثانوية الأزهرية.
وفي نهاية كل ندوة دار حوار مفتوح مع الشباب، الذين أظهروا ترحيبًا وتفاعلًا كبيرين مع علماء الأزهر الشريف؛ الأمر الذي يعكس أهمية دور الأزهر التوعوي، وأهمية تواصله مع الشباب وقضايا المجتمع.
وجدير بالذكر أن البرنامج يعقد ندوات توعوية مسائية في مراكز الشباب بالمحافظة طوال أيام تواجده فيها.
وتستمر فعاليات البرنامج في المحافظة وجامعتها الموقرة حتى الخميس القادم.
َوبدأت الاثنين بمحافظة بني سويف أولى فاعليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينظمه ويشرف عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.
ومن المقرر أن تنعقد لقاءات البرنامج في محافظة بني سويف تحت عنوان: «الترابط الأسري ودوره في حماية الأوطان»، بدعم من الدكتور/ هاني غنيم - محافظ بني سويف، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور منصور حسن - رئيس جامعة بني سويف، والتي من المنتظر أن تستمر لمدة أربعة أيام، يلتقي خلالها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بشباب جامعة بني سويف في كلياتها المختلفة.
كما سيعقد أعضاء المركز عددًا من الندوات في قرى ومدن المحافظة، وبعض التجمعات الشبابية والنسائية؛ للتوعية بأهمية الترابط الأسري في استقرار المجتمع، وحماية الأوطان من كل ما يهدد سلامته، ومناقشة أهم القضايا التي تشغل الشباب في مختلف النواحي.