«التصدي للشائعات» عنوان اللقاءات التوعوية لأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى ببني سويف

واصل أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لقاءات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة بني سويف وجامعتها لليوم الثاني على التوالي.





وشملت لقاءاتهم عدة ندوات في كليات: (الآداب- العلوم - علوم الأرض - التجارة - الحقوق).





تناولت الندوات قضايا توعوية وفكرية مهمة تشغل أذهان الشباب، كان أبرزها: ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح، وأهمية دور الشباب في بناء الأوطان، ومنهج الإسلام في التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، واستثمار فترة الشباب في الإقبال على الله وبناء الذات، وضوابط علاقة الرجل بالمرأة، وأسس اختيار شريك الحياة في ضوء القرآن والسنة، وأهمية الأخلاق في رقي المجتمعات.





كما عقدوا لقاء مجمَّعًا لطالبات معاهد بني سويف الثانوية الأزهرية.





وفي نهاية كل ندوة دار حوار مفتوح مع الشباب، الذين أظهروا ترحيبًا وتفاعلًا كبيرين مع علماء الأزهر الشريف؛ الأمر الذي يعكس أهمية دور الأزهر التوعوي، وأهمية تواصله مع الشباب وقضايا المجتمع.





وجدير بالذكر أن البرنامج يعقد ندوات توعوية مسائية في مراكز الشباب بالمحافظة طوال أيام تواجده فيها.





وتستمر فعاليات البرنامج في المحافظة وجامعتها الموقرة حتى الخميس القادم.



