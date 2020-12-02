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فيديو جراف

فيديو جراف | رسوم جديدة على مصروفات المدارس وتراخيص السيارات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على رسوم جديدة تنتظر المواطنين لدعم صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث أدخلت اللجنة بعض التعديلات فى ضوء مقترحات أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع.


 ويهدف صندوق مواجهة الطوارئ الصحية، إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وخصوصا في مجال القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

كما أقرت اللجنة أيضا استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، فضلا عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.

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ولمزيد من التفاصيل حول رسوم جديدة على مصروفات المدارس وتراخيص السيارات، شاهد الفيديو جراف التالى.


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