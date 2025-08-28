قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللي مش عاجبه البلد الباب يفوت جمل.. مصطفى بكري: مركب مصر ماشية بسرعة الصاروخ
أول مستشفى متخصص لزراعة الكبد في مصر.. خطوة الرئيس السيسي تعزز الرعاية الصحية
خفض الفائدة في مصر | خطوة جريئة تعزز النمو وتؤكد تعافي الاقتصاد .. خبير يعلق
محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر
بعد ظهور نتيجة الدور الثاني.. التعليم العالي تكشف عن تنسيق الكليات والمؤشرات الأولية
شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو
البيت الأبيض: ترامب غاضب من هجمات روسيا على أوكرانيا ويعد ببيان حاسم
توقعات بانخفاض مجدد لأسعار الفائدة بواقع 2% خلال الاجتماعات المقبلة
​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها
من الحلم إلى الوهم.. 70 طالبًا يحررون محاضر ضد أكاديمية الضيافة بسوهاج بعد "رحلة الموت" في شاطئ أبو تلات
غيابات مؤثرة تضرب الأهلي وبيراميدز قبل قمة الجولة الخامسة في الدوري
قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نعم قادرون .. محمد كشك يكشف أزمات اللجنة البارالمبية

محمد سمير

أطلق الإعلامي محمد كشك صرخة تحذير عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم 93.7 من خلال برنامجه "نعم قادرون"، معبرًا عن حزنه العميق تجاه الوضع الراهن للجنة البارالمبية المصرية، التي وصف حالها بأنه "تدهور يُرثى له".

وأوضح كشك أن الدورة الانتخابية الحالية بدأت منذ 9 أشهر، حيث اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رامي عبد الحميد عضو المجلس، بمهام القائم بأعمال المدير التنفيذي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن مدير تنفيذي جديد، "إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن في مخالفة واضحة للوائح، ليستمر الوضع كما هو، مما يثير التساؤلات حول "لمصلحة من هذا الجمود؟.

وأضاف الإعلامي أن استمرار هذا الوضع تسبب في أزمات متلاحقة داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن المسابقات البارالمبية تنهار، واللاعبين باتوا يهجرون رياضة السباحة بسبب الإهمال وسوء التنظيم، حيث إن بطولة الجمهورية للسباحة التي أقيمت منذ خمسة أشهر لم تُعلن نتائجها حتى الآن، في واقعة وصفها بـ"المؤسفة".

كما تساءل: أين مسابقات ألعاب القوى؟ ولماذا لا تُقام رغم أهميتها الكبيرة للرياضيين البارالمبيين؟.

واختتم كشك بتوجيه رسالة مباشرة إلى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤكدًا أنه إداري قوي وقيادي ناجح ويمتلك الخبرة الكافية، لكن عليه أن يتحرك سريعًا قائلاً:
"امتلك أدواتك يا دكتور، أنت وكل المخلصين للرياضات البارالمبية، فالوقت لم يعد في صالحكم.

نعم قادرون محمد كشك أزمات متلاحقة داخل اللجنة المسابقات البارالمبية بطولة الجمهورية للسباحة للرياضيين البارالمبيين اللجنة البارالمبية المصرية

