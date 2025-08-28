نعم قادرون .. محمد كشك يكشف أزمات اللجنة البارالمبية

أطلق الإعلامي محمد كشك صرخة تحذير عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم 93.7 من خلال برنامجه "نعم قادرون"، معبرًا عن حزنه العميق تجاه الوضع الراهن للجنة البارالمبية المصرية، التي وصف حالها بأنه "تدهور يُرثى له".

وأوضح كشك أن الدورة الانتخابية الحالية بدأت منذ 9 أشهر، حيث اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رامي عبد الحميد عضو المجلس، بمهام القائم بأعمال المدير التنفيذي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن مدير تنفيذي جديد، "إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن في مخالفة واضحة للوائح، ليستمر الوضع كما هو، مما يثير التساؤلات حول "لمصلحة من هذا الجمود؟.

وأضاف الإعلامي أن استمرار هذا الوضع تسبب في أزمات متلاحقة داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن المسابقات البارالمبية تنهار، واللاعبين باتوا يهجرون رياضة السباحة بسبب الإهمال وسوء التنظيم، حيث إن بطولة الجمهورية للسباحة التي أقيمت منذ خمسة أشهر لم تُعلن نتائجها حتى الآن، في واقعة وصفها بـ"المؤسفة".

كما تساءل: أين مسابقات ألعاب القوى؟ ولماذا لا تُقام رغم أهميتها الكبيرة للرياضيين البارالمبيين؟.

واختتم كشك بتوجيه رسالة مباشرة إلى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤكدًا أنه إداري قوي وقيادي ناجح ويمتلك الخبرة الكافية، لكن عليه أن يتحرك سريعًا قائلاً:

"امتلك أدواتك يا دكتور، أنت وكل المخلصين للرياضات البارالمبية، فالوقت لم يعد في صالحكم.