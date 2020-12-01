تعرف على آخر تطورات الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى في دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم ، مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.





حيث تابعت المحافظ معدلات تنفيذ محطتى صرف صحي السواحل والكاشف الجديد المقرر افتتاحهم خلال الشهر الجارى، وأيضًا محطة معالجة شطا والتى تُعد من أكبر المشروعات بقطاع الصرف الصحي إذ بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ٩٥٪، و من المقرر افتتاحه خلال مارس القادم.





هذا بالإضافة إلى محطتى صرف صحي الركابية وشط جريبة و محطتى رفع أم الرضا القديمة والجديدة، حيث سيتم افتتاحهم آخر يونيو ٢٠٢١ وفقًا للبرامج الزمنية المحددة مسبقًا.





هذا وقد أكدت المحافظ أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع خزانات مياه رأس البر، والذى سيغطى احتياجات المدينة من مياه الشرب خاصة فى فصل الصيف، فضلًا عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء في تجارب التشغيل لمحطة مياه كفر سليمان خلال شهر.





وعلى صعيد اخر ،كانت قد عقدت صباح اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا ، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و عدد من ممثلى بعض الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط .





حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف الحالى و معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بنطاق مركز ومدينة دمياط، كما ناقشت المحافظ سبل تنفيذ أعمال تطوير سوق السمك، وفى هذا السياق،، وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة و تصور كامل للتطوير ،للبدء فى هذه الأعمال فى أقرب وقت ممكن نظرًا لأهمية هذه المنطقة الحيوية التي تتوسط المدينة.





هذا وقد ناقشت محافظ دمياط آليات إدراج عدد من المشروعات ببنود الخطة، فضلًا عن متابعة الأعمال الجارية ببعض عمليات التطوير والتى جاء منها طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" و حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة و كورنيش النيل وأيضًا سوق الجملة بشطا ، وفى ذات السياق،، أكدت المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الدراسات و الجداول الزمنية المُتعلقة بجميع الملفات التى تم طرحها..





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