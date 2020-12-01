كأس مصر.. عمرو مرعي يضع الهدف الثالث في شباك الزمالك





وذهب الفريقان إلي الوقت الإضافي من المباراة قبل اللجوء إلي ركلات الترجيح في حالات استمرار التعادل الإيجابي "1-1".





وشهدت الشوط الأول ضغطا هجوما شرسا من لاعبى الجيش على مرمى الزمالك ولكن تصدى لاعبوه لكل الهجمات .





وتمكن لاعبو الزمالك من السيطرة على المباراة من جديد وشن الهجمات على مرمي شباك طلائع الجيش حيث تمكن مصطفى محمد من تسديد سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس محمد بسام ببراعة.







