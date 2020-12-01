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تتنازل عن الملكية من أجل الحب.. القصة الكاملة لتجريد أميرة من لقبها بعد تزوجها من أحد العوام

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:36 م
الأميرة ماكو وحبيبها
الأميرة ماكو وحبيبها
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محمد حليم قنديل
عرضت قناة الغد الفضائية تقريرا بعنوان "بعد تجريدها من وضعها الملكي ولي عهد اليابان يوافق على زواج ابنته برجل من عامة الشعب".

تتنازل عن وضعها الملكي من أجل الزواج بعد عام من إعلان خطبتهما وتأجيل الزواج لعامين، ولي العهد الياباني "الأمير فوميهيتو" يوافق علي زواج ابنته "الأميرة ماكو" من صديقها الجامعي كي كومورو والذي لا يزال يكمل دراسته العليا، ولكن الموافقة على هذه الزيجة تحتاج إلى تضحية تتمثل في تجريد الأميرة ماكو من وضعها الملكي في سبيل الزواج كومورو.

حيث لا تسمح قوانين قصر الإمبراطورية اليابانية بزواج الأميرات من عامة الشعب الإ بعد تنازلهن عن ألقابهن.

وأضاف الأمير فوميهيتو والد الأميرة ماكو، قائلا "ينص الدستور في اليابان علي أن الزواج يجب أن يقوم علي الموافقة المتبادلة لكلا الشخصين إذا كانت هذه رغبتهما فأعتقد أن هذا شئ يجب أن أحترمه كوالد".

وقال وكي كومورو كشف إن قرار تأجيل الزواج لم يكن متأخرا بسبب المشاكل المالية، ومن غير الواضح متي سيقيم كومورو وماكو البالغان 29 عاما حفل زفافهما، والأميرة ماكو لم تكن الأولي التي تتنازل عن الملكية من أجل الحب.

والحب أيضا كان سببا في تخلي الأميرة اليابانية "أياكو" التي قررت الزواج من إحدي العوام، والملك البريكاني "إدوارد الثامن" تخلي عن عرشه أيضا من أجل الزواج بامرأة أمريكية مطلقة.
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