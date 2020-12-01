ضبط ٣٦٥١ مخالفة إشغال طريق خلال حملة مكبرة في دمياط

قامت شرطة المرافق بدمياط، برئاسة العميد أشرف الصعيدى وبالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بشن حملات مكثفة لتنفيذ هذه الأعمال بجميع المناطق.





أسفرت تلك الحملات المُنفذة خلال نوفمبر الماضي من خلال قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له " رأس البر وفارسكور" عن ضبط ٣٦٥١ مخالفة تعددت بين "إشغال طريق و بائع متجول و بيئة ومنشآت بدون ترخيص" ، فضلًا عن مصادرة ٧٢٩ مضبوطات متنوعة، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.





ياتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات وكذا التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية و حركة المشاة وكذلك الإرتقاء بالمظهر الحضارى العام.





وعلى صعيد اخر ، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.





حيث تابعت المحافظ معدلات تنفيذ محطتى صرف صحي السواحل والكاشف الجديد المقرر افتتاحهم خلال الشهر الجارى، وأيضًا محطة معالجة شطا والتى تُعد من أكبر المشروعات بقطاع الصرف الصحي إذ بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ٩٥٪، و من المقرر افتتاحه خلال مارس القادم، هذا بالإضافة إلى محطتى صرف صحي الركابية وشط جريبة و محطتى رفع أم الرضا القديمة والجديدة، حيث سيتم افتتاحهم آخر يونيو ٢٠٢١ وفقًا للبرامج الزمنية المحددة مسبقًا.





أكدت المحافظ أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع خزانات مياه رأس البر، والذى سيغطى احتياجات المدينة من مياه الشرب خاصة فى فصل الصيف، فضلًا عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء في تجارب التشغيل لمحطة مياه كفر سليمان خلال شهر.





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