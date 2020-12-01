جيهان العسال: 30% من الحالات المصابة بكورونا تأتي نتيجتها سلبية

كشفت جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أن 30% من الحالات المصابة بكورونا تأتي نتيجتها سلبية.





وأضافت العسال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل الأعمار معرضة للإصابة بفيروس كورونا، متابعة أنه لم يثبت على مستوى العالم أن هناك تكرار للإصابة بفيروس كورونا.





وتابعت جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن العدوى بكورونا في الحالات البسيطة والمتوسطة 7 أيام والشديدة 20 يوم، مستدركة أن هناك أعراض تمتد بعد الاصابة بكورونا مثل الصداع والأسهال.





وأشارت جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن هناك استعدادات لمواجهة زيادة الاصابة بكورونا.

قالت الدكتور جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللقاحات ضد فيروس كورونا لابد أن تحصل على موافقة دهات دولية محايدة.





وأضافت العسال، أن كل مصل له تكنولوجي معينة وله مميزات وعيوب، مستدركة أنه اللقاح الذي سيعتمد دوليا ستعمل الدولة المصرية على شراءه فورا.

وأكدت الدكتور جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه توجد زيادة في حالات الأصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، مضيفة أن زيادة انتشار كورونا بسبب التهاون في اتخاذ الاجراءات الاحترازية.



