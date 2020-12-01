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رياضة

الضربات تتوالى على الزمالك.. عواد يثير أزمة جديدة بعد جلوسه لجنش على الدكة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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ملك موسي
كشف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أزمة أثارها محمد عواد حارس مرمى الفريق.

تاتي الازمه  قبل مباراة الطلائع اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وأوضح مدرب الحراس في تصريحات بعد المباراة أن عواد رفض الجلوس بديلا لجنش في اللقاء، وتم استبعاده من اللقاء وتواجد محمد أبو جبل على مقاعد البدلاء.

وكان فريق طلائع الجيش حقق مفاجأة بالإطاحة بفريق الزمالك من الدور نصف النهائي لكأس مصر بعد فوز الفريق العسكري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في، وودع حامل اللقب البطولة، وتأهل الطلائع لمواجهة الفائز من الاتحاد والاهلي في النهائي.
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