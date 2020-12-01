الديهي يكشف تطورات جديدة عن المصالحة بين دول المقاطعة وقطر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الكويت ترعي مصالحة بين دول المقاطعة الأربعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين مع قطر.





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن قطر عليها أن تلبي مطالب الدول الأربعة قبل البدء في المفاوضات، متسائلا:" هل تنجح قطر في ذلك؟.. لا أحد يعرف ماذا يحدث.. فلا يوجد ثوابت في السياسة الدولية.. فلا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة".





وأشار إلى أن الإعلام له دور في العلاقات بين الدول فلم يعد فقط ناقل للأخبار أو التعليق عليه، فله دور سياسي، وهو ما يحدث من قناة الجزيرة فهي تنفذ أجندات سياسية.





وفي حلقة سابقة قال الديهي، إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، يخطط للقيام بمصالحة خليجية بين قطر ودول المقاطعة.





وأضاف الديهي ، أن قطر لم ولن تتغير لأنها ورم سرطاني في جسد الخليج والأمة العربية، لافتا إلى أنه من الصعب الوصول إلى اتفاق مع هذه الدويلة التي تمول الإرهاب.





وِأشار الديهي إلى أن مصر لن تقبل التصالح مع قطر إلا بعدة شروط أولها الاعتذار للشعب المصري على ما اقترفته في حقه من تمويل عمليات إرهابية وتصدير شائعات عنه وعن جيشه.