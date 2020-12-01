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مجدي يوسف: تصويت البرلمان الأوروبي ضد تركيا كان تاريخيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسيل، عن أن أوروبا ليس لديها أماكن لاستيعاب المواطنين أثناء التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تصويت البرلمان الأوروبي ضد تركيا كان تاريخيا.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي لديه مجموعة كاملة من التوصيات لتركيا وعلى أنقرة تنفيذها،  مضيفا:" الاتحاد الأوروبي غير مقتنع بـ إعلان تركيا سحب سفينة التنقيب وعلى تركيا أن تلتزم بكل ما طلبه الاتحاد الأوروبي ".

وأضاف :"  الاتحاد الأوروبي يطلب من تركيا وقف كل العمليات الاستفزازية في المتوسط وسحب كل المرتزقة والإرهابين الذين نشرتم تركيا في سوريا وليبيا".

وتابع مجدي يوسف:"  أردوغان مكشوف  أمام الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة من أكبر اقتصادات ومخابرات العالم، وهناك حديث  عن دعم الاتحاد الأوروبي لـ اليونان وقبرص عسكريا اذا اضطروا لفعل ذلك لمواجهة تركيا".

 وأكمل مجدي يوسف:"  الاتحاد الأوروبي  ليس مؤسسة خيرة ويملك أقوى جيوش العالم وأكبر ترسانة عسكرية في العالم".




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