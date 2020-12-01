تشكيل مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا





وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: نوبيل

خط الدفاع: سار - زوله - مبي - هيرنانديز

خط الوسط: ألابا - خافي مارتينيز - موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - دوجلاس كوستا - تشوبو موتينج



أما تشكيل أتلتيكو مدريد فجاء كالآتي كما أعلنه الأرجنتيني دييجو سيميوني:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: كيفين تريبير - سافيتش - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: لورينتي - نيجيز - كوكي - كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - كوريا



ويحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الأول في المجموع برصيد 12 نقطة وضمن تأهله للدور المقبل، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 5 نقاط فقط.



وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.