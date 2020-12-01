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فن

في يوم ميلادها.. هبة عبد الغني تصدم متابعيها بعمرها الحقيقي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:57 م
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
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نبيل العدوي
تحتفل اليوم الموافق 1 ديسمبر ، الفنانة هبة عبد الغني، بعيد ميلادها الـ 45، حيث أنها من مواليد برج القوس ديسمبر 1976 بمحافظة الإسكندرية.

وأعلنت هبة عن عمرها الحقيقي بمنتهي الجرأة والذي كان بمثابة صدمة للعديد من متابعيها، حيث ونشر عبر حسابها الشخصي بموقع و تطبيق تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، صورة جديد لها، وعلقت عليها، قائلة:"تبدأ الحياة في سن 45 ، كانت السنوات الـ 44 الماضية مجرد تدريب! أتمنوا لي عيد ميلاد سعيد؟"، ومن ثم تلقت هبة العديد من التهاني من قبل متابعيها.

ومن جانبها أوضحت هبة، قصة يوم ميلادها، قائلة:" إن يوم مولدها كان 1 ديسمبر، ولكن بسبب اجازة عيد الأضحى حينها تم تسجيلها يوم 5 ديسمبر"، مشيرة إلى أنه تفضل دائما الاحتفال بيوم ميلادها الحقيقي 1 ديسمبر.

‎وعلى جانب آخر تشارك هبة عبد الغني في بطولته مسلسل "وادي الجن"، من إخراج حسام الجوهري، وانتاج ''اي برودكشن'' حصريا لمنصة ((فيو )) وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل «زودياك» إنتاج 2019 من إنتاج «ڤيو»، إلى جانب كل من منة إكرام وعمر خالد.

ويشارك في العمل مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود.

بالإضافة حسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد.ومن الأسماء اللافتة المشاركة في المسلسل صالح عبدالنبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وإنجي أباظة.

بالإشتراك مع شمم الحسن، وحمزة العيلي، وهبة عبدالغني، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للنجمة بشرى
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