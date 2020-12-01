في يوم ميلادها.. هبة عبد الغني تصدم متابعيها بعمرها الحقيقي

تحتفل اليوم الموافق 1 ديسمبر ، الفنانة هبة عبد الغني، بعيد ميلادها الـ 45، حيث أنها من مواليد برج القوس ديسمبر 1976 بمحافظة الإسكندرية.





وأعلنت هبة عن عمرها الحقيقي بمنتهي الجرأة والذي كان بمثابة صدمة للعديد من متابعيها، حيث ونشر عبر حسابها الشخصي بموقع و تطبيق تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، صورة جديد لها، وعلقت عليها، قائلة:"تبدأ الحياة في سن 45 ، كانت السنوات الـ 44 الماضية مجرد تدريب! أتمنوا لي عيد ميلاد سعيد؟"، ومن ثم تلقت هبة العديد من التهاني من قبل متابعيها.





ومن جانبها أوضحت هبة، قصة يوم ميلادها، قائلة:" إن يوم مولدها كان 1 ديسمبر، ولكن بسبب اجازة عيد الأضحى حينها تم تسجيلها يوم 5 ديسمبر"، مشيرة إلى أنه تفضل دائما الاحتفال بيوم ميلادها الحقيقي 1 ديسمبر.



