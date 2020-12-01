في ملف التصالح فى مخالفات.. الإدارة المحلية بالنواب تكشف تحركا عاجلا للمجلس

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عن أن مجلس النواب سيتحرك في ملف التصالح بمخالفات البناء لتحقيق مصالح المواطنين.





وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من دعم الحكومة في تنفيذ قرار إغلاق المحال والمطاعم، متابعا أنه من له ملاحظات أو مقترحات بشأن قرار إغلاق المحلات يرسلها لمجلس النواب.





وأضاف رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن أحد رؤساء المدن الجديدة أكد أن نسبة المتقدمين في التصالح في مخالفات البناء حوالي 30%.

وتابع، أنه مد مهلة التصالح في مخالفات البناء سلطة تقديرية لرئيس مجلس الوزراء، مضيفا أن محافظة الاسكندرية حصلت نحو مليار ونصف مليار جنية من التصالح في مخالفات البناء.





وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن أرقام مخالفات البناء على الأرض أكثر من 2.5 مليون مخالفة، مضيفا أن اليوم انتهاء الفترة المحدد للتقدم بطلبات التصالح في مخلفات البناء.





وكشف السجيني، أن عددًا من النواب طالبوا بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح لكن سعر التصالح مرتفع جدا.





وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين اشتكوا من أرتفاع أسعار المخالفات في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن 14 مليار جنية التي تم تجميعها في جدية التصالح يمثلون 25% من أموال التصالح حتى الأن.





وانتهت مساء أمس الاثنين الموافق 30 نوفمبر، مهلة تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح وقرارات مجلس الوزراء.



