ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في ملف التصالح فى مخالفات.. الإدارة المحلية بالنواب تكشف تحركا عاجلا للمجلس

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:51 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عادل نصار
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عن أن مجلس النواب سيتحرك في ملف التصالح بمخالفات البناء لتحقيق مصالح المواطنين.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من دعم الحكومة في تنفيذ قرار إغلاق المحال والمطاعم، متابعا أنه من له ملاحظات أو مقترحات بشأن قرار إغلاق المحلات يرسلها لمجلس النواب.

وأضاف رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن أحد رؤساء المدن الجديدة أكد أن نسبة المتقدمين في التصالح في مخالفات البناء حوالي 30%.
وتابع، أنه مد مهلة التصالح في مخالفات البناء سلطة تقديرية لرئيس مجلس الوزراء، مضيفا أن محافظة الاسكندرية حصلت نحو مليار ونصف مليار جنية من التصالح في مخالفات البناء.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن أرقام مخالفات البناء على الأرض أكثر من 2.5 مليون مخالفة، مضيفا أن اليوم انتهاء الفترة المحدد للتقدم بطلبات التصالح في مخلفات البناء.

وكشف السجيني، أن عددًا من النواب طالبوا بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح لكن سعر التصالح مرتفع جدا.

وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين اشتكوا من أرتفاع أسعار المخالفات في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن 14 مليار جنية التي تم تجميعها في جدية التصالح يمثلون 25% من أموال التصالح حتى الأن.

وانتهت مساء أمس الاثنين الموافق 30 نوفمبر، مهلة تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح وقرارات مجلس الوزراء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد السجيني: المصريون استوعبوا أهمية التصالح في مخالفات البناء

أبرزها البناء الرأسي.. رئيس الوزراء: وضع اشتراطات عامة للقرى المصرية في البناء.. نواب: تحافظ على البقعة الزراعية من الاستهلاك.. ومطالب بسرعة التحرك لتقديم أوراق التصالح

رئيس لجنة الإدارة المحلية: قانون التصالح تشريع إصلاحي غرضه كرامة المواطن

السجيني: صدى البلد تبنت ملف التصالح بلسان المواطن.. فيديو

برلماني: نتمنى مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

السجينى يوجه الشكر للحكومة على التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء

ترشيحاتنا

سامية جمال تروي ذكرياتها مع الفقر.. حين استبدلت صديقها الفأر بصوت من الشباك

25 دقيقة.. ضغط من الاتحاد ومروان محسن يضيع هدف التقدم للأهلي من انفراد

بعد الانتهاء من إنشائه.. تركيب فواصل لكوبري بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي وأحمد موسى ينفعل على الهواء

أبرزهم مرتضى منصور.. أقل من 40 يوما لإسقاط الحصانة عن هؤلاء النواب

قرار عاجل من الرئيس الفرنسي بتطعيم الشعب بالكامل للوقاية من كورونا

الفنان محمد عبد الحليم يكشف حقيقة تسوله بمنطقة الملك الصالح ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم

حسن الرداد يكشف تفاصيل مشاركته كـ "محقق" في برنامج "أنت مين"