أحمد السجيني: مد مهلة التصالح في مخالفات البناء سلطة تقديرية لرئيس مجلس الوزراء

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن أحد رؤساء المدن الجديدة أكد أن نسبة المتقدمين في التصالح في مخالفات البناء حوالي 30%.





وقال السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء سلطة تقديرية لرئيس مجلس الوزراء، مضيفا أن محافظة الاسكندرية حصلت نحو مليار ونصف مليار جنيه من التصالح في مخالفات البناء.





قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن أرقام مخالفات البناء على الأرض أكثر من 2.5 مليون مخالفة، مضيفا أن اليوم انتهاء الفترة المحدد للتقدم بطلبات التصالح في مخلفات البناء.





وكشف السجيني، أن عددًا من النواب طالبوا بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح لكن سعر التصالح مرتفع جدا.

وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين اشتكوا من أرتفاع أسعار المخالفات في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن 14 مليار جنية التي تم تجميعها في جدية التصالح يمثلون 25% من أموال التصالح حتى الأن.





وانتهت مساء أمس الاثنين، مهلة تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح وقرارات مجلس الوزراء.



