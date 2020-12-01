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توك شو

بعد الانتهاء من إنشائه.. تركيب فواصل لكوبري بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي وأحمد موسى ينفعل على الهواء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:29 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، صورا لكوبري أمام مدينة الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، إن هذا الكوبري تم الانتتهاء منه ولكن يتم حاليا أعمال به، متسائلا :"ما يحدث في الكوبري وليه نهد في الكوبري وهو لسه جديد".

وأضاف مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :"بقالهم سنتين تلاتة شغالين فيه، ودلوقتي وبعد ما تم افتتاحه يحدث هذا الأمر"، مضيفا أن بعد الانتهاء من إنشائه تركيب فواصل لكوبري بجوار مدينة الانتاج الإعلامي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه :"هذا أمر مستفز لأي حد وبقالنا أسبوعين أو أكثر في هذا الموضوع والطريق على الكوبري بيكون زحمة جدا وما حدث عملية استفزاز لم نراها من قبل".
 

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