قناة السويس والثروات.. مدير الكلية البحرية الأسبق يكشف الهدف من ميدوزا 10

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن التدريب ميدوزا 10 نتيجة مباشرة لزيارة الرئيس السيسي لليونان لدعم التعاون العسكري، مضيفا أننا في حاجة ماسة لمثل هذه التكتيكات المشتركة مع الدول التي تشاركنا نفس التحديات.





وأضاف محفوظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية تنوع من العلاقات الاستراتيجية مع الدول لمواجهة التهديدات.





وأكد مدير الكلية البحرية الأسبق، أن البحر المتوسط أهميته الاستراتيجية لا تكمن في الغاز فقط وانما في حجم الحاويات العابرة، مشيرا إلى أن التدريبات تستهدف تأمين قناة السويس والثروات الاقتصادية.