السيد القصير: الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية مشتركة بجنوب السودان

كشف السيد القصير وزير الزراعة، عن أنه تم الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية مشتركة بجنوب السودان.





قال القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه نهدف إلى تنمية الثروة ورفع مستوى المربي الصغير، مضيفا أن مشروع المليون ونصف مليون فدان يهدف لزيادة الرقعة الزراعية.

وأصاف أن لدينا مساحات وأماكن متعددة للاستصلاح لزيادة الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن السيسي يهتم دائما بدعم القطاع الزراعي.





وقال: إن الرئيس السيسي مهتم بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، مضيفا أن الأمن الغذائي مرتبط بصحة المواطن.





وأضاف وزير الزراعة، أننا نمنح مراكز تجميع الألبان شهادات اعتماد دولية تمكنه من التصدير، لافتا إلى أن قيمة شهادة الاعتماد الدولي لمراكز تجميع الألبان 50 ألف جنيه تتحملها الدولة.





وأكد أن 5.5 مليون طن إنتاج مصر من الألبان ونقوم بالتصدير ولا نستورد، مشيرا إلى أن لدينا اكتفاء ذاتي مة الأسماك.





وتابع الوزير، أن مصر لم تتعرض لأي أزمة في السلع الغذائية أو الخضروات في أزمة كورونا، مستدركا أنه نعمل على توفير السلع الغذائية وتكون في متناول الجميع.



