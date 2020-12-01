اكتشفوه بالصدفة.. القبض على أم سجنت ابنها في المنزل 30 عاما بالسويد

ألقت الشرطة السويدية القبض على امرأة مسنة يشتبه في أنها احتجزت ابنها في شقتهم في إحدى ضواحي ستوكهولم لمدة تصل إلى ثلاثة عقود (30 سنة).





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، نفت الأم السجن الباطل والأذى الجسدي الجسيم بعد العثور على الابن، البالغ من العمر الآن حوالي 40 عامًا، الذي كان مصابًا ويعيش في حالة مزرية، ويبدو أن من اكتشفه قريبته، يوم الأحد، بعد مرض والدته ونقلها إلى المستشفى، حيث يخضع الابن الآن لعملية جراحية في المستشفى لإصابته.





وأغلقت الشرطة الشقة في هانينجه الجنوبية بالعاصمة لإجراء تحقيقاتها والبحث عن شهود، ومن المتوقع أن تظل المرأة ، البالغة من العمر 70 عامًا ، في حجز الشرطة أثناء استمرار التحقيق، وإذا تم إدانتها بالسجن تقول الشرطة إنها قد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.





قالت الأم لصحيفة Expressen إن قريبتها التي لم تذكر اسمها ذهبت إلى الشقة، مساء الأحد، مع شريكها بعد أن علمت أن الأم في المستشفى، حيث مرت 20 عامًا منذ آخر زيارة لها، بعد أن حاولت معرفة وضع الطفل الذي أخرجته امه من المدرسة حين كان يبلغ من العمر 11 أو 12 عامًا.





عند فتح الباب، وجدت الشقة في الظلام وتفوح منها رائحة البول والتعفن والأوساخ والغبار، لم يكن هناك إجابة عندما صرخت "مرحبًا" فدخلت وشقت طريقها بين أكوام الفوضى، سمعت صوتًا من المطبخ ، ورأت الابن جالسًا في زاوية مظلمة، مضاءة بمصباح في الشارع بالخارج. غطت القروح رجليه حتى ركبتيه.





عندما رآها ، وقف وتحدث باسمها مرارًا وتكرارًا. قالت للصحيفة إنه فقد كل أسنانه تقريبًا وكان صوته غريبا، لكن بطريقة ما، تعرف عليها بعد كل هذا الوقت ولم يكن يخاف منها، وعندما نُقل الرجل إلى المستشفى، أبلغ الأطباء الشرطة واحتُجزت الأم، وقالت المدعية العامة في ستوكهولم ، إيما أولسون ، لوكالة رويترز للأنباء ، إن الرجل خضع لعملية جراحية ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.





وقالت المتحدثة باسم الشرطة أولا أوسترلينج: "التعليق الوحيد على الوقت الذي تم فيه سجن هذا الشخص من قبل والدته هو أننا على يقين من أنها مرت لفترة طويلة من الزمن.. ونجري التحقيقات لمعرفة الوقت المحدد الذي قضاه".





أما عن سبب الأم لاحتجازه، لم يتم الإبلاغ عن أي شيء رسمي ، لكن قريبته التي عثرت عليه، قالت للتلفزيون السويدي العام إن الأم شعرت بالسوء لفقدان طفلها في سن مبكرة، وعندما ولدت مرة أخرى ، حصل ابنها الجديد على نفس الاسم ولكنها أرادت عودة ابنها الميت وربما تسبب هذا في شعورها بالصدمة.