أبرزها بنوع من التوابل..علاجات سريعة تخلصك من غثيان الحمل





علاج نهائى للغثيان ..





تستخدم الأدوية المضادة للغثيان بشكل شائع للمساعدة في تخفيفه. لسوء الحظ ، يمكن أن يكون لهذه الأدوية آثار جانبية سلبية ، بما في ذلك النعاس.



إليك علاجًات منزليًة تساعدك على التخلص من الغثيان دون استخدام الأدوية.

علاج الغثيان بالزنجبيل







لعلاج الغثيان تساعد المركبات الموجودة في الزنجبيل فقد يكون تناول الزنجبيل طريقة فعالة لتقليل الغثيان أثناء الحمل

استخدام الزنجبيل آمن لمعظم الناس. ومع ذلك ، قد تحتاج إلى الحد من تناول الزنجبيل إذا كنت عرضة لانخفاض ضغط الدم أو انخفاض السكر في الدم ، أو إذا كنت تتناول مميعات الدم



علاج الغثيان بالنعناع



النعناع هو بديل آخر من المحتمل أن يساعد في تقليل الغثيان



علاج الغثيان بالإبر



الوخز بالإبر والعلاج بالابر طريقتان تستخدمان بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي لعلاج الغثيان والقيء.

يتم بإدخال إبر رفيعة في نقاط محددة في الجسم. يهدف العلاج بالضغط إلى تحفيز نفس نقاط الجسم ، ولكنه يستخدم الضغط بدلًا من الإبر للقيام بذلك.



علاج الغثيان بالليمون

روائح الحمضيات ، مثل تلك الموجودة في شرائح الليمون الطازج ، في تقليل الغثيان لدى النساء الحوامل.



علاج الغثيان بالتحكم في تنفسك



العلاج بالروائح والتحكم في التنفس يخففان الغثيان بشكل مستقل. في هذه الدراسة ، أدى التنفس المتحكم فيه إلى خفضه في 62٪ من الحالات



تناول شاى مسحوق الشمر





قد يقلل من أعراض الدورة الشهرية ، بما في ذلك الغثيان ، ويساعد النساء على تجربة فترات أقصر.







تناول القرفة:







قد تقلل من حدة الغثيان الذي تعاني منه المرأة أثناء الحيض











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