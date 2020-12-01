5 قضايا نصب وليس محاميا.. التفاصيل الكاملة للمتهم في سرقة البط في دمنهور

كشف مصدر بالنيابة العامة بمدينة دمنهور، أن المتهم في واقعة سرقة "جوز البط"، من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور، تم شطبه من نقابة المحامين منذ ٢٠١٣ بسبب اتهامه بعدد ٥ قضايا منها السرقة والنصب.

وكان قد باشرت النيابة العامة لقسم دمنهور، صباح اليوم الثلاثاء، التحقيقات مع المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.



وتتراجع الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغ من بائعة طيور، يفيد قيام أحد الزبائن بسرقة "بطة" دون دفع ثمنها، وتم تحرير محضر بالواقعة ١٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص وتفريغ كاميرات المنطقة، تبين صحة البلاغ وتم متابعة خط سير السيارة وضبط المتهم " م. ع"، يعمل محامي مقيم في مركز دمنهور.

وأوضحت بائعة الطيور، إنها بعد إعطائه البط طلب منها اعطائة كيلو جبنة قريش، أثناء تحضير الجبنة أخذ "البط" وذهب مسرعا دون دفع ثمنه.



ويذكر أن أصيب 4 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، الجمعة الماضية، على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين انقلاب السيارة الملاكي بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر عن ذلك إصابة 4 أشخاص هم:- "مصطفي محمود محمد 18 سنة، رمضان محمد احمد 40 سنة، طارق محمد نبيل 40 سنة، احمد مصطفي عبد العاطي 27 سنة"، وجميعهم مقيمين في القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما أصيب 3 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مساء أمس، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك، أمام قرية صفط الحريه علي الطريق الزراعي اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير علي الطريق الزراعي أمام مدخل مركز إيتاي البارود.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، أسفر عنه إصابة "مهدي منصور فتيان 65 سنة،

، عطيه محمود علي فتياني 32 سنة، سميح منصور فتياني 63 سنة"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه، مساء أمس، أسفل عجلات القطار في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، خلال عبوره مزلقان سكك حديد، دون الإلتزام بإشارة مرور القطار، وتم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم شخص بقطار

أسفل الكوبرى العلوى بمركز كوم حمادة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار خلال عبوره مزلقان سكك حديد، دون الإلتزام بإشارة مرور القطار، وتم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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