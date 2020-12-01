ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يبدأ الاستعداد لنهائى الكأس أمام طلائع الجيش الخميس

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف تدريباته يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة. 
 
وقلب النادي الأهلي تأخره بهدف أمام الاتحاد السكندري إلى فوز مثير 2 /1 اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي لبطولة كأس مصر لكرة القدم.

وفي المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، فجر طلائع الجيش مفاجأة كبيرة وأطاح بالزمالك حامل اللقب بالفوز عليه 3 /1.

وعلى استاد السويس الجديد، تقدم المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه بهدف للاتحاد في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أدرك محمد مجدي افشة التعادل للاهلي في الدقيقة 71 ثم خطف حمدي فتحي هدف الفوز القاتل للكتيبة الحمراء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة واحدة من لقب الكأس حين يلاقي طلائع الجيش في المباراة النهائية.

ويسير الأهلي بخطى ثابتة على الطريق نحو موسم استثنائي بعد أن فاز في وقت سابق بلقب الدوري المحلي ثم لقب دوري أبطال افريقيا.

وعلى استاد برج العرب، ودع الزمالك بطولته المفضلة بعد أربعة أيام فقط من خسارته أمام غريمه التاريخي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة الماضي.

وتقمص أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي دور البطولة بتسجيله هدفين في مباراة اليوم.

وألغى الحكم هدفا سجله محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 11 بداعي التسلل.

وتقدم سمير بهدف للطلائع في الدقيقة 35 لكن محمود عبد الرازق شيكابالا أدرك التعادل للزمالك في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين والذي شهد عودة سمير لهز شباك فريقه السابق  بهدف أخر في الدقيقة 95 من ضربة جزاء.

وأكد عمرو مرعي أحقية طلائع الجيش في الفوز بتسجيله الهدف الثالث في 113.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طلائع الجيش يفرض التعادل السلبي على بيراميدز في الشوط الأول بكأس مصر

بيراميدز وطلائع الجيش .. شوطان إضافيان بعد التعادل السلبي في لقاء الكأس

بيراميدز يخضع لـ طلائع الجيش ويلجآن إلى ضربات الترجيح في ربع نهائي كأس مصر

15 دقيقة.. الأهلي يتوهج في ليلة التتويج.. وطلائع الجيش يكتفي بالدفاع

أحمد سمير يتصدر تويتر بعد إحرازه ثاني أهدافه في شباك الزمالك

كأس مصر.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية من طلائع الجيش

ترشيحاتنا

وقف حال للقهاوي والأكشاك.. برلمانى ينتقد مواعيد غلق المحال العامة

الأهلي يبدأ الاستعداد لنهائى الكأس أمام طلائع الجيش الخميس

نتائج القسم الثاني.. خسارة رضا عبدالعال في الظهور الأول أمام الترسانة

وفاة لاعب منتخب مصر وبتروجيت السابق إثر أزمة قلبية في الملعب

الأحمر إلى نهائي كأس مصر.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الاتحاد

سامية جمال تروي ذكرياتها مع الفقر.. حين استبدلت صديقها الفأر بصوت من الشباك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم