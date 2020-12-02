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فن

بإطلالة شتوية.. منى فاروق تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:12 ص
مني فاروق
مني فاروق
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محمد بدران
نشرت الفنانة منى فاروق صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.

وظهرت منى فاروق بإطلالة شتوية مرتدية سترة باللون الأبيض وبنطلون جينز اسود، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على ترك شعرها ووضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها وهو ما جعل إطلالتها تكشف عن أنوثتها. 

وعلقت مني فاروق علي الصورة: " عندي ثقه في ربنا وأمل إن بكره هشتغل وأرجع تاني أقوي من الأول ودا بفضل ربنا و بحبكم ليا ودعواتكم طول الفتره الي فاتت  وان شاء الله تكون بدايه جديده لمشوار طويل..  ادعولي كتير".

وتحرص منى فاروق على  تنسيق قطع الإكسسوار البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، كما تقوم  بتطبيق  تسريحات الشعر البسيطة وصيحات الماكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب. 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشاركت مني فاروق فى عدة أعمال هى مسلسل "الأب الروحى" من خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل "رحيم" الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس.

وشاركت أيضا في  مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، من إخراج تامر حمزة.

يذكر أن منى فاروق نشرت فيديو لها منذ فترة قصيرة تتحدث فيه عن أزمتها التي تسببت في دخولها السجن وكيف يتعامل معها المقربون منها، وهددت بالانتحار.

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