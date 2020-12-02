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حوادث

زوجته خلعته وأخذت أمواله.. التفاصيل الكاملة للدكتور مُدّعي النبوّة في الشرقية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:23 ص
الاجهزة الامنية أثناء
الاجهزة الامنية أثناء القبض علي مدعى النبوه
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محمد العيسوى
ألقت منذ قليل الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض علي دكتور يدّعي النبوّة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقرية 2 شهداء بحر البقر بالحسينية.

وحول هذه الواقعة، قال أحد جيران مُدّعي النبوّة ويدعي محمد أحمد : "الشخص الذي  تم القبض عليه يدعى م. م، مقيم بمركز أبو كبير ويعمل "دكتور"  ويقال عنه إن زوجته رفعت عليه قضية خلع، وأخذت أمواله وبعد ذلك أتى إلى قرية 2 شهداء بحر البقر منذ 3 شهور واستأجر مكانًا وقام بفتح عيادة خاصة".

وأضاف أحد جيران مدعى النبوة: "بعدما استأجر العيادة ظل طيلة الـ 3 شهور تظهر علامات غريبة مثل عدم أداء فريضة الصلاة رغم أن المسجد ملاصق لعيادته الخاصة مما أثار حفيظة أهل القرية، وأيضا الفيديوهات التى ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعى يدعي فيها النبوة".

وأكد أحمد: "ظل مدعي النبوة من خلال منشورات وفيديوهات بمساعدة التمرجى الخاص به عبر الفيس بوك، وأن هناك عدداً من أهالي قرية بحر البقر يدعمونه فيما يقوله".

وتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية اخطارا من مدير المباحث الجنائية، بتمكن الأجهزة الأمنية بالحسينية من إلقاء القبض علي شخص يدعى النبوة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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