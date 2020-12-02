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حوادث

تقرير ضحايا مذبحة السيفا بطوخ: توفيا بسبب جروح طعنية نافذة بالبطن والصدر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
كشف التقرير الطبى لضحايا حادث مذبحة قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية والذى راح ضحيته موظف بالمعاش وطبيب وإصابة 4 آخرين بعد توقيع الكشف الطبى عليهم أن سبب الوفاة للضحية الأولى "ضياء عبدالعظيم " طالب بكلية الطب إصابته بجرح طعني نافذ في البطن من آلة حادة سكين.


كما تبين أن سبب الوفاة للضحية الثانية "محمد عبد العليم أحمد" موظف بالمعاش إثر اصابته بجرح طعني نافذ  من الصدر من آلة حادة آيضا بالإضافة إلى إصابة كل من منصور. ع " 57 سنة مقاول بجرح طعني نافذ بالبطن وأشرف . إ "  55 سنة نجار مسلح بجرح طعني نافذ بالصدر واثنين اخرين وتم نقلهم الى المستشفيات لتلقى العلاج.

وكان أهالى قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية قد شيعوا جثمان كل من محمد عبد العليم أحمد موظف بالمعاش وضياء السيد عبدالعظيم 22 عاما خامسة كلية الطب ضحايا المذبحة التى شهدتها القرية على يد مريض نفسى بعد خروجه بالسكين والتعدى على 6 من الأهالى مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين.

من ناحية أخرى خيم الحزن على أهالى القرية حزنا على ضحايا الحادث وبات الحديث الأهم الذى يدور بين الجميع هو المذبحة وظروفها وملابساتها خاصة عنصر المفاجأة فيها.

كما تحولت مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إلى صفحات لنعى الفقيدتين وهما محمد عبد العليم أحمد 60 عاما وضياء السيد عبدالعظيم 22 عاما بكلية الطب داعين لها بالرحمة والمغفرة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية وتحقيقات نيابة طوخ أن الطبيب ضياء سلامة ضحية واقعة طعن شملت  6 أشخاص بقرية السيفا بمركز طوخ، كان أول الضحايا حيث شاهد المتهم يمشي فى الشارع ممسكا بسكين فتوجه إليه محاولا تهدئته وأخذ السلاح منه.

وتابعت التحريات أنه في نفس الوقت حضر الضحية الثاني محمد عبد العليم الموظف بالمعاش وحاول معه تهدئة وسحب السكين منه إلا أنهما فشلا مع المتهم الذي طعنهما دون سبب، فتدخل 4 آخرين وحاولوا الإمساك به فأصابهم أيضا بعدة طعنات ثم اجتمع 10 أشخاص من القرية وأمسك أحدهم بيده وتمكن من أخذ السكين منه وقيدوه حتى حضرت الشرطة وتم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى بنها الجامعي.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم فى منتصف العقد الثالث من العمر ويعاني من مرض نفسي وسبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية ولم يسبق اتهامه في أي قضايا ، كما تبين ان المتهم تخرج من الكلية والتحق بالعمل في عدة أماكن لكنه لم يستمر بسبب مرضه النفسي.
وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى، يفيد بتعدي مريض نفسيا على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.
وانتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين قيام مريض نفسيا  يدعى "أحمد ج" بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد 60 عاما توفي فور وصوله مستشفى الجامعة وضياء السيد عبدالعظيم بكلية طب توفي هو الآخر متأثرا بإصابته.
فيما أصيب كل من منصور على متولى القزاز وأشرف إبراهيم عطالله باصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة فى حالة خطرة كما تم نقل الاثنين الآخرين إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه وتولت النيابة التحقيق.
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