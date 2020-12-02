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أخبار العالم

رئيس قبرص يبدي استعداده لحضور اجتماع غير رسمي حول التسوية القبرصية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
الرئيس القبرصي نيكوس
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس
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أ ش أ
أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، عن استعداده لحضور اجتماع غير رسمي برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول المشكلة القبرصية؛ وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع المبعوثة الخاصة للأمين العام جين هول لوت.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - "إن الرئيس أناستاسياديس أبلغ لوت باستعداد وتصميم جانبنا لحضور اجتماع غير رسمي يعقده الأمين العام للأمم المتحدة بعد ان تم تكليفه من قبل مجلس الأمن الدولي".

وأضاف:" أن الرئيس أناستاسياديس أكد مجددًا مواقف الجانب القبرصي اليوناني فيما يتعلق بالتسوية القبرصية، وأعرب عن استعدادنا لمواصلة المحادثات من النقطة التي توقفت فيها في كران مونتانا".

وتابع المسؤول القبرصي بالقول "إن لوت ستواصل اتصالاتها مع بقية الأطراف المعنية وسوف تطلع الأمين العام للأمم عن مواقف الجميع".

يُشار إلى أنه تم تقسيم قبرص في عام 1974 عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال37% من أراضي الجزيرة، فيما فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في تحقيق أي نتائج حتى الآن، وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.
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