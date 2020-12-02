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محافظات

قرار مش هزار.. غلق وتشميع 3 كافيهات في الإسكندرية| شاهد

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شن حي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، حملة مكبرة بقيادة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحلات التجارية والكافيهات في المواعيد المحددة لها وتنفيذا لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منع تقديم الشيش بالمقاهي لمواجهة انتشار فيرس كرونا المستجد .


وتوجهت الحملة إلى شارع محمد نجيب، وشارع الشيخ رمضان دار عيسى، وشارع خالد بن الوليد، وشارع البكباشي العيسوي، وشارع امين خيرت الغندور، وشارع خليل حماده، وشارع الملك حفني بحري وقبلي، وشارع ٤٥ بحري وقبلي، وشارع ٣٠، وشارع العاشر، وشارع إسكندر إبراهيم.


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واسفرت الحملة عن غلق 3 مقاهي، في نطاق الحي، وتم التحفظ علي العديد من الاشغالات والتعديات التي تعيق الطريق العام وكذاك مصادرة عدد كبير من الشيش ومشتملاتها وكراسي وشاشات عرض بالمقاهي المخالفة .


كما تم خلال الحملة مطاردة ظاهرة النباشين والتحفظ على عدد من الجوانى وايدعها بسيارات شركة النهضة.


ولا تزال الحملات مستمرة بنطاق حي المنتزه اول بقيادة المهندسة جيهان مسعود لإزالة كافة التعديات وإعادة ضبط الشارع .


وقد شن حي وسط ، بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية واللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ، حملة مكبرة تليها الإجراءات التالية: سوتر ، شامبليون ، الميناء الشرقية ؛ والزهرة.


شارك في الحملة: مدير إدارة اشغال الطريق ،؛؛ رئيس ومسئول قسم الطباعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة.


وفي حي ثان المنتزة ، شن الحي برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة للمرور على المقاهي ، أسفرت عن ضبط مقهي ، مجلس الوزراء مجلس الوزراء ، فضلا عن الإدارة بدون ترخيص.


تم التحفظ على الشيش المضبوطة ، وجاري الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الإجراءات المخالفة.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مسائية علي المقاهي فيها المرور علي المقاهي في مينا البصل بكلا من شارع الامير لؤلؤ وشارع الامان وشارع الاسناوي وشارع المكس وصينيه الورديان.


ومجلس الحكومة في الخارج ، ومجلس التجارة الخارجية ، ومجلس الوزراء ، ومجلس الوزراء ، ومجلس الوزراء ، ومجلس الوزراء ، ومباعداته ، ودوافعه ، ودوافعه.


وفي سياق متصل ، قيد الحملة بازالة كافه الاشغالات والمخالفات التي تشغل حرم الطريق العام بكلا من شارع القفال وشارع الاسناوي وصبنيه الورديان.


يأتي هذا جواب رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وحرصا علي صحه وسلامة المواطنين والمناسبات العامة والممارسات الاحترازية والوقائية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

قرار مش هزار.. غلق وتشميع 3 كافيهات في الإسكندرية| شاهد
قرار مش هزار.. غلق وتشميع 3 كافيهات في الإسكندرية| شاهد
قرار مش هزار.. غلق وتشميع 3 كافيهات في الإسكندرية| شاهد
قرار مش هزار.. غلق وتشميع 3 كافيهات في الإسكندرية| شاهد
قرار مش هزار.. غلق وتشميع 3 كافيهات في الإسكندرية| شاهد
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