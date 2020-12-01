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محافظات

إصلاح هبوط أرضى بطريق الكورنيش بالمنتزه ثان شرق الإسكندرية.. شاهد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:10 م
إصلاح هبوط أرضى
إصلاح هبوط أرضى
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أحمد بسيوني

شهدت منطقة المندرة بحري، التابعة لحي ثان المنتزة مساء اليوم الثلاثاء، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا بطريق الكورنيش، ناتج عن مشكلة في الصرف الصحي.

وأوضح حي ثان المنتزه في بيان اليوم إنه في ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، وفور ورود إشارة عاجلة بوجود بداية لهبوط أرضي بطريق الكورنيش بمنطقة المندرة بحري، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، توجه الأستاذ يحي زكريا سكرتير عام الحي يرافقه ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان ومديري الإدارات المعنية بالحي(متابعة ميدانية ، طرق) ، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 ، إلى مكان الهبوط على الفور.


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وتبين بالمعاينة أن الهبوط ناتج عن مشكلة بالصرف الصحي، وتمت المعاينة من قِبل مسؤولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان وجاري العمل على إصلاح الهبوط، حيث تأتي تلك الأعمال ضمن أعمال رفع الكفاءة و الاهتمام برفع كفاءة الطرق، ولازالت المتابعة جارية والأعمال مستمرة لحين الانتهاء منها على الوجه الأكمل.

وقد شن حي ثان المنتزه، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، حملة مكبرة ، اليوم الثلاثاء، لإغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي حفاظا على صحة أبنائنا وتجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم.

استهدفت الحملة تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد من المراكز التعليمية ، بشارع ملك حفني بحري وسلمان الفارسي والمهداوي ومحمد عطية وجمال عبدالناصر بحري وهم (سنتر مكة بالمندرة بحري ، سنتر الريادة بشارع محمد عطية ، سنتر اسكندرية فيوتشر بشارع محمد عطية ، سنتر السرايا بشارع سلمان الفارسي ، سنتر اليكس سنتر بشارع جمال عبد الناصر).

قاد الحملة  يحيي زكريا سكرتير عام الحي، وتشكلت لجنة الغلق من ممثلي الجهات المعنية  (مدير إدارة الخدمات، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات ، إشغال الطريق ، ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية )، حيث جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وجار متابعة الحملات لإغلاق كافة المراكز بنطاق الحي حفاظا على أبنائنا.


يأتي هذا تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء ،  ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه.

إصلاح هبوط أرضى بطريق الكورنيش بالمنتزه ثان شرق الإسكندرية.. شاهد
إصلاح هبوط أرضى بطريق الكورنيش بالمنتزه ثان شرق الإسكندرية.. شاهد
إصلاح هبوط أرضى بطريق الكورنيش بالمنتزه ثان شرق الإسكندرية.. شاهد
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