لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة على مواقف الركاب

وخلال الحملة ، تم المرور على الموقف الجديد بمحرم بك " ميناء الإسكندرية البري " ، وتم التشديد على تواجد عدد كاف من أفراد الأمن بجميع بوابات الموقف وإلزام رواد الموقف بتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ، وكذا متابعة إدارة الموقف للكافيتريات وتنفيذ إجراءات الوقاية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي والمرور بصفة دورية ، فضلا عن قيام الجهات المختصة بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الموقف والمباني.

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وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على جميع رؤساء الأحياء والجهات الحكومية ، تتسبب في ارتفاع عدد المراكز التعليمية ، والرسوم المتحركة ، والرسوم التالية في ازدحام الطلاب تفعيلا للإجراءات الاحتجاجية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كوفيد ١٩.

وفي هذا نص حي العام ، أول بقيادة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي كبيرة وحضور مدير العام التعليمية الغير مرخص المكون من ٤ أدوار والكائن بعزبة المغاربة بالعامرية ، وذلك في لمخالفته واكتظاظه بأعداد كبيرة من الطلبة تزيد عن ٢٠٠٠ طالب.

وبدأ التشغيل الفوري له وتشميعه بالشمع الأحمر ، والقبض على صاحب السنتر والمدرسين ، والتحفظ على الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالمركز ، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق ، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كما أغلق حي شرق الإسكندرية ، برئاسة الاستاذ محارب هيلع ، 4 سناتر تعليمية في نطاق دائرة رمل أول ، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية ، وهذا في إطار الإجراءات المنطقية ، للحد من انتشار فيروس كورونا واتباعًا لقرارات مجلس الوزراء.

ونفذت لجنة الغلق (4) قرارات غلق صادرة بأرقام (1) و (2) و (3) و (4) لعام 2020 تنفيذ قرار مجلس الوزراء وضبط عدد كبير من الطلبة في هذه السناتر ، وتشميعهم جميعًا.