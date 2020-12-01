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محافظات

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة على مواقف الركاب

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:43 م
حملة مكبرة على مواقف
حملة مكبرة على مواقف الركاب
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على مواقف الركاب لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة ، ورئاسة اللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ للمشروعات واللواء وليد كمال الدين مدير عام مشروع محطات الركاب والانتظار وكافة الأجهزة المعنية.

وخلال الحملة ، تم المرور على الموقف الجديد بمحرم بك " ميناء الإسكندرية البري " ، وتم التشديد على تواجد عدد كاف من أفراد الأمن بجميع بوابات الموقف وإلزام رواد الموقف بتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ، وكذا متابعة إدارة الموقف للكافيتريات وتنفيذ إجراءات الوقاية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي والمرور بصفة دورية ، فضلا عن قيام الجهات المختصة بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الموقف والمباني.

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وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على جميع رؤساء الأحياء والجهات الحكومية ، تتسبب في ارتفاع عدد المراكز التعليمية ، والرسوم المتحركة ، والرسوم التالية في ازدحام الطلاب تفعيلا للإجراءات الاحتجاجية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كوفيد ١٩.

وفي هذا نص حي العام ، أول بقيادة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي كبيرة وحضور مدير العام التعليمية الغير مرخص المكون من ٤ أدوار والكائن بعزبة المغاربة بالعامرية ، وذلك في لمخالفته واكتظاظه بأعداد كبيرة من الطلبة تزيد عن ٢٠٠٠ طالب.

وبدأ التشغيل الفوري له وتشميعه بالشمع الأحمر ، والقبض على صاحب السنتر والمدرسين ، والتحفظ على الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالمركز ، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق ، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كما أغلق حي شرق الإسكندرية ، برئاسة الاستاذ محارب هيلع ، 4 سناتر تعليمية في نطاق دائرة رمل أول ، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية ، وهذا في إطار الإجراءات المنطقية ، للحد من انتشار فيروس كورونا واتباعًا لقرارات مجلس الوزراء.

ونفذت لجنة الغلق (4) قرارات غلق صادرة بأرقام (1) و (2) و (3) و (4) لعام 2020 تنفيذ قرار مجلس الوزراء وضبط عدد كبير من الطلبة في هذه السناتر ، وتشميعهم جميعًا.

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة على مواقف الركاب
لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة على مواقف الركاب
لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة على مواقف الركاب
لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.. محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة على مواقف الركاب
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