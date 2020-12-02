مهلة 15 يوما.. محافظ الشرقية: إرسال خطابات للمواطنين غير الجادين في تقنين أوضاعهم

وأكد محافظ الشرقية -بحسب بيان الأربعاء- أن الدولة تولي اهتماما خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة ، مؤكدًا ضرورة تشجيع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة في هذا الشأن وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة وللدخول تحت مظلة القانون.





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وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإرسال خطابات للمواطنين غير الجادين في تقنين أوضاعهم لمطالبتهم بإسراع الخطى في إجراءات تقنين أوضاعهم المخالفة وسرعة دفع الرسوم المستحقة عليهم طبقًا للقانون ، مع التنبيه أنه في حالة عدم الجدية سيتم الإخلاء الفوري للمبنى أو الأرض في موعد أقصاه شهر من تاريخه.





كما طالب المحافظ بإعداد تقرير مفصل كل أسبوعين موضح به نسب التنفيذ في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على سرعة الانتهاء من هذا الملف الهام لاسترداد حقوق الشعب والدولة.





وقدم محافظ الشرقية الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم لأدائهم المتميز في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء حتى استطاعت المحافظة الحصول على مركز متقدم على مستوى الجمهورية في استقبال طلبات التصالح من المواطنين وتحصيل نسبة الجدية الـ 25 %.





أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، مشددًا على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والتي من المقرر إجرائها يومي 7 ، 8 من الشهر الجاري.





وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمحاولات التعدي عليها بالبناء أو التبوير باعتبارها تمثل قضية أمن قومي وغذائي للمواطنين، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي حالة تعدٍ على الأرض الزراعية و سيتم إحالة كل من يثبت تورطه أو تقاعسه في الحفاظ على الرقعة الزراعية إلى جهات التحقيق لاتخاذ اللازم حياله طبقًا للقانون.





وأوضح محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته التفقدية بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين ولمتابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية لانتقاء الأكفأ والأنسب منهم للعمل نائب أو رئيس مركز، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت في وضع خطة عمل لإعداد صف ثان من القيادات الشابة القادرة على دفع عجلة العمل و تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.