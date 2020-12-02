أخبار التكنولوجيا.. iPhone 12 Pro بدون كاميرات وبسعر 86 ألف جنيه.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:
أضاف تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، بعض التحديثات الجمالية التي طال انتظارها للتطبيق الشهير الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، حيث قام أخيرا بزيادة صور الخلفيات والملصقات الخاصة إلى جانب ميزة جديدة لتخصيص خلفية مختلفة لكل دردشة.
كانت الشركات في الماضي، تصنع إصدارات خاصة من هواتفها بدون كاميرا، يتم تصنيعها خصيصا لموظفي الشركات والحكومة الذين يعملون في وظائف أمنية حساسة يحظر بها استخدام الهواتف ذات الكاميرات، وقد زادت تلك مخاوف تلك الجهات مع الأجهزة المتصلة بالإنترنت الموجودة اليوم، ويرجع ذلك إلى إمكانية اختراق تلك الأجهزة واستخدام الكاميرا الخاصة بها للتجسس على موظفيها.
أفاد تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، أن شركة فيسبوك Facebook، تعتزم إعادة تسمية عملتها الرقمية المشفرة ليبرا Libra، وستطلق عليها اسم ديم دولار Diem Dollar، وذلك في محاولة جديدة من الشركة لإظهار أن المشروع يتمتع "بالاستقلال التنظيمي" من أجل كسب الموافقات التنظيمية، لبدء الإطلاق الفعلي لها.
وتوجد بالأسواق المصرية العديد من الهواتف ضمن الفئة السعرية من 3000 إلى 4000 جنيه، وكي نوفر عليك عناء البحث عن الهاتف الأنسب لك في فئة الهواتف المتوسطة، يستعرض إليك موقع "صدى البلد" أفضل هواتف من 3000 إلى 4000 جنيه 2020:
تتسابق معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية لطرح وتشغيل أجهزتها الرائدة بنظام تشغيل جوجل الأحدث Android 11، بينما تسعى بعض الشركات الأخرى لإطلاق هواتفها الجديدة بالأسواق مثبت عليها مسبقا أندرويد 11.