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منوعات

أصبحت رجلا.. مرشحة الأوسكار تفاجئ جمهورها وتعلن تحولها جنسيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:56 م
الممثلة إلين بيدج
الممثلة إلين بيدج
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أماني إبراهيم

أعلنت الممثلة إلين بيدج ، التي تلعب دور البطولة في مسلسل The Umbrella Academy على شبكة نتفليكس ، والتي فازت بترشيح أوسكار عن دورها في فيلم "Juno" لعام 2007، عن تحولها جنسيًا وتغيير اسمها إلى Elliot Page.


وقال "بيج" في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لا أستطيع أن أبدأ في التعبير عن مدى روعة الشعور بأنني أخيرًا أحب من أنا بما يكفي لمتابعة ذاتي الحقيقية.. لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع المتحولين جنسيًا بلا حدود. شكرًا لك على شجاعتك وكرمك وعملك الدؤوب لجعل هذا العالم مكانًا أكثر شمولية ورحمة."


وقال الكندي البالغ من العمر 33 عامًا إنه على الرغم من أنه "سعيد للغاية" لإعلانه عن هويته المتحولة جنسيًا ، إلا أنه يخشى الغزو والكراهية والنكات والعنف التي ستتبع ذلك على الأرجح.


وأضاف بيج: "إلى القادة السياسيين الذين يعملون على تجريم الرعاية الصحية العابرة وإنكار حقنا في الوجود ، ولكل أولئك الذين لديهم منصة ضخمة والذين يواصلون بث العداء تجاه مجتمع الترانس ، فإن أيديكم ملطخة بالدماء" . "أنت تطلق العنان لغضب حقير ومهين يقع على أكتاف مجتمع المتحولين جنسيا."


ونال بيج الأوسمة والدعم على وسائل التواصل الاجتماعي ، وحصل منشور إنستجرام على أكثر من 1.2 مليون إعجاب في أول خمس ساعات له على الإنترنت".


وغردت Netflix قائلة إنها "فخورة جدًا ببطلنا الخارق. نحن نحبك يا إليوت. لا أطيق الانتظار لرؤيتك تعود في الموسم الثالث." ونشرت فرقة البوب ​​الكندية Tegan & Sara رسالة أعربت فيها عن "الحب العميق والإعجاب" لبيج . "شكرًا لك على الانفتاح الشديد بشأن رحلتك والقتال الجاد لجعل العالم مكانًا أفضل."


بالنظر إلى ضراوة الدعم لبيج ، سأل الخبير المحافظ إيان مايلز تشيونغ ، "كم عدد المنافذ الإخبارية التي سيتم إلغاؤها اليوم لتضليل إيلين وقتلها ، أعني إليوت ، بيج؟" قالت الكاتبة كاتي مكفادين إنها لم تسمع قط عن "القتل" قبل يوم الثلاثاء ، ورد عليها أحد المعلقين ، "يجب اختراع الخطايا الجديدة بشكل متكرر ، حتى لا تفقد ثقافة الغضب دافعها" .

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