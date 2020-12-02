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رياضة

قرار جديد يتعلق بالإدارة القانونية لـ نادي الزمالك

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى

قرر نادي الزمالك، تعيين فوزي العريان، مستشارا قانونيا، ومشرفا على الإدارة القانونية بالنادي.

وتسلم العريان مهام منصبه رسميًا، ويباشر عمله بشكل طبيعي منذ اليوم الأربعاء.

واعلن نادي الزمالك عن قائمة الفريق الملحية في الموسم المقبل وارقام قمصان اللاعبين وتضم القائمة ٢٩ لاعبا هم :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم امام – محمد عبد الشافي – احمد فتوح – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – شيكابالا – اوناجم – مصطفي فتحي – كريم بامبو

خط الهجوم : مصطفي محمد – حميد احداد – عمر السعيد
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