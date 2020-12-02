صبري الجندي: مد فترة التصالح للمرة الثالثة أكبر تسهيل تقدمه الحكومة للمواطنين

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، إن قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي يمثل اكبر تسهيل تقدمه الحكومة للمخالفين، موضحا ان هناك من يظن ان الدولة بعد هذا المد ستقوم بتخفيض سعر المتر للتصالح في المحافظات.





وأكد صبري الجندي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان الدولة قدمت اقصى ما يمكن من تسهيلات سواء في تقديم الاوراق للتصالح ثم استكمالها او تخفيض سعر المتر في المحافظات الكبرى ووصلت نسبة التخفيض في القاهرة 70 %.





واضاف أنه يمكن النظر في هذا الأمر اذا رات الحكومة ان هناك مطالبات من المواطنين بتخفيض سعر المتر خاصة في المحافظات التى لم تجد اقبالا في المدد السابقة، ولكن الأمر يعود إلى تقدير المحافظ.





واشار الى ان الدولة لن تقوم بازالة اى عقار الا في الحالات التى اعلنت عنها انه لا يوجوز فيها التصالح وهى البناء على الاراضى الزراعية خارج الاحوزة العمرانية للقرى ، وفي حالة تعارض الارتفاعات مع الطيران ولا يوجد تصالح على الاعتداء على خط التنظيم وكذلك لا يوجد تصالح على الاعتداء على حق الجار الا بموافقة كتابية منه ،والارتفاعات التى تشكل تهديد للحياة.





وناشد الجندى المواطنين بالنزول والتصالح والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الدولة لتقنين اوضاعهم والاستفادة من مميزات التصالح ، لانه اذا استمر المد وهو انتظر لللحظة الاخيرة قد تفوته الفرصة .



