تعرف على أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تلف «مساعدين السيارة»

تعد "مساعدين" السيارة أو ممتص الصدمات من أهم الأجزاء الحيوية في السيارة فهي المسئول عن تخفيف الأحمال للسيارة وجعلها أكثر مرونة في السير على الطرق المختلفة، وهناك العديد من المشكلات التي تواجه قائد السيارة أثناء السير وتؤثر على حالة مساعدين السيارة مما يؤدي إلى تهالكها بشكل كبير.





ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، في السطور التالية، أشهر علامات تنبهك على تلف مساعدين السيارة..





1- هبوط السيارة





حينما يفقد "مساعد" السيارة قدرته الأساسية في تخفيف حدة صدمات الطريق وتظهر هذه المشكلة بشكل واضح عند الضغط على الفرامل فتجد السيارة تهبط من الأمام وتتأخر في العودة إلى وضعها الطبيعي فهذا إنذار واضح على تلف مساعدين السيارة الأمامية وأيضا المساعدين الخلفية قد تتأثر بهذا الأمر.





2- وجود بعض نقاط الزيت على جسم المساعد





عندما تجد بعض من ترشيح الزيت على جسم المساعدين فهذا يعني تسرب لزيت المساعدين مما يؤثر على ليونة ممتص الصدمات لذا وجب تغييره على الفور لتجنب الأضرار الناتجة التي تؤثر على هيكل السيارة.





3- سماع أصوات مزعجة





عند سماع أصوات مزعجة كالطنين والصفير والخشخشة والطقطة والتي تدل على تأثير هيكل المساعد وعلامة واضحة تنذر عن استياء حالتها ويفضل عدم اللجوء إلى حلول الإصلاح التقليدية وتبديل المساعد القديم بمساعد جديد مطابق ويجب عليك شراء المنتج الأصلي والابتعاد عن المنتجات المقلدة وذلك لعدم المخاطرة بحياتك وحياة من حولك.









4- تلف الإطارات وتآكلها

فقدان إطارات السيارة مهامها المخصصة في جعل السيارة أكثر مرونة على الطريق ليصبح هناك صعوبة في السير على الطرق غير المستوية أو الوعرة، ويؤثر ذلك بشكل مباشر على مساعدين السيارة.