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تعليم

بعد الموافقة على إنشائها.. تعرف على أهم المعلومات عن جامعة بنها الأهلية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:58 ص
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
تشهد منظومة التعليم العالى المصرى دعما غير مسبوق خلال السنوات الماضية حيث تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالتوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة والجامعات الأهلية وفق أعلى المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.


وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة من بينها "جامعة بنها الأهلية" وذلك ضمن المشروع القومي لإنشاء جامعة أهلية تابعة لكل جامعة حكومية.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية سيدعم إتاحة موارد للاتفاق على التعليم المجاني فضلا عن توفير فرص عمل مختلفة.

من جانبه أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وقال" السعيد" إن جامعة بنها من أوائل الجامعات التى استجابت لمبادرة الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية، على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية فى المدن الجديدة .. وينشر موقع "صدى البلد" أهم المعلومات عن الجامعة الجديدة فى السطور التالية:
- جامعة بنها الأهلية الجديدة تقام على مساحة حوالى 40 فدانا من أرض الجامعة بمدينة العبور.
- جامعة بنها الحكومية تقدمت بملف متكامل لإنشاء الجامعة الأهلية بعد استيفاء جميع ملاحظات اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
- الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالجامعة الأهلية من حيث الكوادر البشرية والفنية والإدارية التى تتولى تشغيلها وإدارتها بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها.
- الجامعة الأهلية الجديدة تضم كليات وبرامج حديثة وغير نمطية ومرتبطة بسوق العمل ولا تهدف إلى تحقيق الربح حيث أنها مملوكة لجامعة بنها الحكومية.
- جامعة بنها الأهلية تهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.
- الجامعة الأهلية سوف تستفيد من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة بنها الحكومية لتحقيق التكامل بينهم.
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